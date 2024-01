杜紫宸向新政府提穩定台灣經濟的發展策略

中華大學講座教授杜紫宸。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月17日電(記者 俞敦平)亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心和寰上智庫16日在政大公企中心舉辦"THE GEOPOLITICAL IMPLICATION OF THE TAIWAN ELECTIONS FOR THE INDO-PACIFIC REGION"(台灣大選後對印太地區的地緣政治影響)論壇。中華大學講座教授杜紫宸強調,台灣的經濟發展,不可避免地受到兩岸關係的影響。台灣應該採取務實和理性的態度,與中國保持對話和溝通,避免不必要的衝突和挑釁,維持兩岸關係的穩定,保障台灣的投資環境的安全。



出席論壇者包括政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心(CSS)第一任主任劉復國、方外智庫創辦人暨執行長詹滿容、財經時事評論員、中華大學兼任講座教授杜紫宸和前海軍司令、國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。四位來自學界、政界和業界的專家們針對台灣大選後的美中台三者之間的關係,就軍事、“國防”、外交和經濟等角度全面性的分享了他們的看法。



杜紫宸針對經濟的變化與影響"IMPLICATIONS FOR THE CHANGING GEO-POLITICAL &GEO-ECONOMIC LANDSCAPE"為題發表了演說。



杜紫宸認為賴清德上任後,將面對許多挑戰,其中最重要的是改善台灣目前不振的經濟狀況,提高民眾的生活水平。為此,他需要制定有效的經濟政策,促進產業發展,增加財政收入,並解決各種民生問題,如住屋、環保、能源、社會保障等。



杜紫宸指出,台灣曾經是亞洲四小龍之一,以其高速的經濟成長和出色的產業競爭力而聞名於世。然而,在近年來,台灣的經濟表現卻顯得乏力,其國際競爭力也逐漸下降。這是由於台灣的經濟政策存在一些盲點,導致台灣無法適應國際經濟競爭的新格局,也無法充分發揮自身的優勢。因此,他認為新的賴政府應該從以下幾個方面改進台灣的經濟政策。