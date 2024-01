陳永康：國民黨將提出全面性“國家安全”戰略

國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月17日電(記者 俞敦平)前海軍司令、中國國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康,在16日的論壇中,針對台灣在大選後的“國家安全”變化發表了演說。他指出台灣是一個重要的區域和全球夥伴,有著高度的經濟發展、科技創新、文化多元等優勢。他認為,台灣需要有一個全面的、一致的、整合的國安全戰略,以應對當前和未來的安全威脅和挑戰,並保持自身的韌性和生存空間。台灣也需要與其盟友和夥伴保持密切的溝通和合作,以維護區域和全球的和平與穩定。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心和寰上智庫16日上午共同於政大國企中心舉辦“THE GEOPOLITICAL IMPLICATION OF THE TAIWAN ELECTIONS FOR THE INDO-PACIFIC REGION”(台灣大選後對印太地區的地緣政治影響)論壇。邀請了四位重量級人士分別是,政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心(CSS)第一任主任劉復國、方外智庫創辦人暨執行長詹滿容、財經時事評論員、中華大學兼任講座教授杜紫宸和前海軍司令、國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。四位來自學界、政界和業界的專家們針對台灣大選後的美中台三者之間的關係,就軍事、“國防”、外交和經濟等角度全面性的分享了他們的看法。



陳永康對於台灣選後“國家安全”的變化與影響以“THE POST-ELECTION LIKELY TRENDS OF NATIONAL SECURITY”(大選後“國家安全”的可能趨勢)為題發表了演說。



陳永康指出,在民進黨的賴蕭配確定勝選後,台灣面臨著嚴峻的安全威脅,不僅來自中國大陸的軍事壓力,還有社會、經濟、外交、國際等方面的挑戰。台灣需要有一個全面的、一致的、整合的“國家安全”戰略,以因應區域和全球的變化,並保持自身的韌性和生存空間。



陳永康指出,台灣是一個島嶼,依賴海上通訊線和空運來維持其能源供應、電力供應、電網、海底電纜、供應鏈、食物、醫療物資等。台灣的安全環境不僅受到台灣本身的影響,還受到周邊區域的影響,包括朝鮮半島、東海、南海和台灣海峽。這些區域都存在著複雜的安全問題,涉及多個國家的利益和衝突。台灣需要擴大視野,關注這些區域的動態,並與其相關的國家和組織保持溝通和合作。