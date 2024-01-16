陳淞山：柯文哲“極限施壓”政治時代來了

民眾黨“立委”當選人。左起林憶君、林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。（照:中評社 資料照） 中評社台北1月16日電／2024選舉落幕，弱勢“總統”與三黨不過半的新“國會”體制已然成形。對此，前陳水扁辦公室主任陳淞山分析，台灣民眾黨“極限施壓”的“國會”改革方案，可以讓國民黨掌控“立法院院長”職位，又可讓民眾黨拿下數席委員會召委，更可牽制民進黨政府重大施政與預算，未來政治大亂局新時代將更加嚴重難解。



“立法院”總席次113席，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



柯文哲“極限施壓”的新政治時代全文如下：



台灣“總統”與“立委”選舉結果出爐，弱勢“總統”與三黨不過半的新“國會”體制已然成形，柯文哲的民眾黨可以興風作浪、左攻右打的新政治時代正式迎面而來，這是雙少數執政的民進黨該傷透腦筋的政治變局，也是國民黨從此陷入老將新枝競相出頭的混亂時代，台灣未來政局該怎麼走、會怎麼走？都將變成“且戰且走”的混亂局面，沒有誰真能夠真正清楚未來可能的政治走向，同時，更沒有哪一個黨就能獨自掌握台灣未來發展的政治主軸及脈動。



選前藍綠白各大陣營的政治衝刺花招百出，最後勝負的政治關鍵基本上也還是圍繞著封關民調前的主客觀情勢局面，在中間選民、年輕選民的擺盪流動及有沒有發生足以撼動選情的政治棄保問題上打轉，儘管其間發生了賴清德萬里老家違建、侯友宜凱旋苑租金過高的居住正義爭議及柯文哲新竹農地出租為停車場的違法問題，再加上選戰攻防的廢死爭議、聯合政府、藍白合破局後的餘波盪漾、蹭韓與蹭郭的政治角力、羅致政錄音檔羅生門及“國防部”混淆視聽的“國家級”警報及馬英九相信習近平的兩岸問題回應爭議等等各種問題，但好像一切都還是回歸原點，並沒有大幅改變原有的政治態勢發展局面，所以，才有今天這個大亂鬥的台灣政局可能走向。



然而，各界最關心的話題就是台灣大選後的新政治變局如何解讀、因應的問題，除了國際政治上美、中、台三角關係的可能發展及兩岸關係發展的衝擊外，台灣內部的新政治版圖又將產生何種的分合關係或合縱連橫的新變局？自然就是重中之重的政治觀察焦點所在。