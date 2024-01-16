贊比亞駐華大使齊烏盧做客《大使來喝茶》

中評社北京1月16日電／據新華社報導， 近日，贊比亞駐華大使齊烏盧先生應一帶一路文化點亮世界執行秘書長、中國茶美學與茶科技發展中心主任董曉欣邀請，做客《大使來喝茶》欄目。“寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅”，董曉欣對齊烏盧先生的到來表示熱烈歡迎，沏香茗，品茶點，就兩國文化及其他各領域合作等方面進行了深入友好交流。



齊烏盧先生高度肯定中贊友誼，並表示，贊比亞是中國人民的好朋友。大使提到，中國銀行於1997年成立中行贊比亞分行，是中國在非洲大陸的第一家金融機構，也成為贊比亞唯一一家提供跨境人民幣服務的商業銀行。



董曉欣說，中國是茶的故鄉，千百年的傳承，茶已成為中華文化的重要載體。《大使來喝茶》欄目致力於國際文化傳播與交流工作，以茶為媒·溝通世界，以茶為媒·融通世界，先後組織和積極參與了“一帶一路文化點亮世界”“茶香飄世界·同品一佳茗”“5·21國際茶日”“大使來喝茶”“長江謠”等一系列高度鏈接國際的活動，不論是在雲南猛海，還是於泉城濟南，欄目組充分發揮茶的載體作用，請大使們沉浸式體驗中國茶文化與儒釋道傳統文化。茶會上，董曉欣誠摯地邀約齊烏盧大使參與2024年一帶一路文化點亮世界組委會舉辦的一系列活動，願我們的交流交往形式愈加豐富，願兩國人民的友誼地久天長。



前不久，春節被確定為聯合國假日，春節“出海”，象徵著中華文化中最重要的節日帶著國泰民安，迎新祈福的美好寓意走向世界，全球人民可以共慶佳節，同賀新春。在新春即將來臨之際，齊烏盧先生送上了自己的祝福，大使先生祝願中國的人民群眾春節愉快，2024年一切順利，我們的友誼越來越牢固。去年總統先生訪華期間，中贊關係取得了重大的進展，新年將至，中贊兩國會在經濟、文化、教育、健康等各個領域有進一步的合作，也歡迎大家隨時來贊比亞做客，再次祝願大家春節快樂。



越溝通越瞭解；越體驗越認可。最後，董曉欣為齊烏盧大使贈送了“長江謠”特定茶禮福州閩榕茶業茉莉花茶“九窨宗師”。“九窨宗師”採用的製作方法是由茉莉花茶制茶大師，福建省非遺項目傳承人王德星主持研發的“一種單瓣醇香茉莉花茶的窨制法”，經118道工序，60天窨制而成，齊烏盧先生品嘗後大加讚賞。“茶香飄世界·同品一佳茗”，茶飲滿載大國誠意，促國際人文交流，弘中華傳統文化。



（來源：新華網）