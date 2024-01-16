赤道幾內亞駐華大使出席《大使來喝茶》

中評社北京1月16日電／據新華社報導，近日，由中國茶美學與茶科技發展中心、新華網《國際會客廳》欄目聯合策劃推出《大使來喝茶》大型高端訪談欄目，邀請了赤道幾內亞駐華大使毛裡西奧·毛羅·埃普誇·奧巴馬，一帶一路文化點亮世界執行秘書長、中國茶美學與茶科技發展中心主任董曉欣等嘉賓一同走進泉城濟南，共同探尋這座充滿歷史文化底蘊的城市，共敘茶文化的深厚淵源，共品茶香·共築未來。



現場，毛裡西奧·毛羅·埃普誇·奧巴馬表示，很榮幸能夠出席大使來喝茶欄目活動，他表示，很高興來到濟南參加大使來喝茶活動。我對中國茶文化一直充滿濃厚的興趣，我曾經在復旦大學留學，瞭解到中國茶文化具有深厚的文化內涵，茶文化的交流不僅為各國之間搭建了友誼的橋梁，更促進了文明之間的相互理解。在這裡，我期待與各位嘉賓共同品味中國茶的獨特魅力，也希望通過這次活動深化我對中國文化的理解。”



在對話中也提到了赤道幾內亞與“一帶一路”倡議的合作。毛裡西奧·毛羅·埃普誇·奧巴馬表示，赤道幾內亞願意深化與中國在茶產業和其他領域的合作，助力中赤關係實現更大的共贏。“大使來喝茶”欄目辦的很好，我們可以進行更深層次的交流，通過活動雙方的文化交融互鑒，為兩國人民搭建一個更為親密、深入交流的平台。透過茶文化的對話，中赤兩國將共同書寫友誼的新篇章，促使合作關係取得更為豐碩的成果。



在活動中，董曉欣主任對毛裡西奧·毛羅·埃普誇·奧巴馬先生的到來表示衷心感謝。並強調茶文化作為中外友誼的橋梁，對促進國際友好關係具有積極作用。她認為，通過分享茶文化，不僅可以加深對不同文明的理解，還能推動文化、經濟和人文領域的合作。



（來源：新華網）



