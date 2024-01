劉復國：賴清德當選　兩岸交流沒進展空間

政大國關中心研究員兼台灣安全研究中心主任劉復國。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月17日電(記者 俞敦平)政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心(CSS)第一任主任劉復國在16日的論壇中對台灣大選後的兩岸關係分析指出,台灣海峽的緊張局勢將持續升級,因為兩岸之間沒有對話的基礎,而且經貿(ECFA)、旅遊和學生交流等方面都沒有進展的空間。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心和寰上智庫16日上午共同於政大國企中心舉辦THE GEOPOLITICAL IMPLICATION OF THE TAIWAN ELECTIONS FOR THE INDO-PACIFIC REGION(台灣大選後對印太地區的地緣政治影響)論壇。邀請四位專家學者,分別是,政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心(CSS)第一任主任劉復國、方外智庫創辦人暨執行長詹滿容、財經時事評論員、中華大學兼任講座教授杜紫宸和前海軍司令、國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。他們針對台灣大選後的美中台三者之間的關係,就軍事、“國防”、外交和經濟等角度全面性的分享了他們的看法。



劉復國對於台灣選後的前景以“Prognosis of the post-Taiwan Election”為主題發表了演說,針對大選結果對周遭區域和國際關係的影響提供深入的分析。



劉復國指出,台灣可能出現第一次政黨聯盟的情況,因為民進黨在“立法院”未能單獨過半,而國民黨和民眾黨則有可能組成聯盟。目前,兩大政黨正在進行政治協商,結果尚未明朗。



劉復國認為,新當選的賴清德的政策受到美國和中國大陸的關注,因為他是“台灣獨立”的堅定擁護者,並且對中國大陸在政策上沒有彈性。美國在選舉後立即發表了不支持“台灣獨立”的聲明,並派出了高層代表團來會見蔡英文和賴清德。中國大陸則否定民進黨的勝利是代表著台灣的主流民意,並表示將在農曆新年後為台灣政策設定新的基調。