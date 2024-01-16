保險資管更好服務經濟社會發展

中評社北京1月16日電／據經濟日報報導，中央金融工作會議提出，金融要為經濟社會發展提供高質量服務，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。從2003年第一家保險資產管理公司成立算起，保險資管業經過20年改革探索，逐步在管理長期資金、大類資產配置、絕對收益策略等方面形成了特色鮮明的投資體系。



來自中國保險資產管理業協會的數據顯示，截至2023年10月末，保險資金運用餘額27萬億元，比2003年的8739億元增長了30多倍。從投資收益來看，近10年保險投資年均財務收益率達5.28%。保險資管業在支持實體經濟、服務國家戰略和保險主業發展等方面發揮了重要的獨特作用。



堅持服務實體經濟



近年來，保險資金已經建立了標準化證券投資和債權、股權、資產支持計劃等多種投資形式，投資行業涉及交通、能源、金融、通信、環保、養老不動產、新型城鎮化建設等領域。



保險資金積極發揮另類項目投資能力，支持國家重大工程建設和民生工程建設取得顯著成效。例如，泰康資管自成立以來先後推出400億元招商局輪船股份股權投資計劃、360億元中石油西氣東輸管道項目、300億元成都發展基金項目、160億元京滬高鐵股權投資項目和100億元京滬高鐵債權投資項目等，為這些項目的順利實施提供了長期資金支持。



在國家金融監管總局舉行的新聞發布會上，中國人保集團戰略部主要負責人張寶輝表示，中國人保更好發揮保險投資對製造業的支持作用，截至2023年11月末，中國人保服務現代化產業體系建設投資規模已超2400億元。



華泰資產管理有限公司總經理楊平介紹，華泰資產先後與中國華電、中國商飛、中國遠洋、中煤集團、中交集團等開展合作，有效支持了實體經濟發展。近10年來，共註冊登記保債計劃和資產證券化（ABS）近5000億元，其中涉及服務實體經濟的債權投資計劃近3000億元，並創設了華泰—中國商飛債權投資計劃、華泰—合肥晶合集成電路基礎設施債權投資計劃等一批有代表性的支持實體經濟的項目。

