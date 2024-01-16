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張慶偉會見拉脫維亞促進對華合作小組主席
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2024-01-16 17:15:04
中評社北京1月16日電／據新華社報導，全國人大常委會副委員長張慶偉15日在京會見拉脫維亞議會促進對華合作小組主席施萊瑟斯。雙方就雙邊關係、務實合作、立法機構交往等話題交換意見。
（來源：新華網）
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