中萊復交三十周年之際，駐華大使做客節目

中評社北京1月16日電／據新華社報導，近日，《大使來喝茶》欄目有幸邀請到萊索托王國駐華大使肯尼思·拉巴萊先生做客，品九窨宗師茉莉花茶，嘗中國傳統美食火鍋。正值中萊復交30年的歷史時刻，我們也希望兩國之間的友好往來可以進一步推動兩國人民的、兩國特色文化的交流互動。天寒日暖，茶香氤氳，圍爐而坐，既是以茶會友，文化相遇的雅事，又是深化交流，傾談暢敘之間尋找更多合作的契機。



肯尼思·拉巴萊表示，1月12日，兩國元首互致賀電，慶祝兩國復交30周年，以兩國復交30周年為新起點，進一步提升兩國關係水平，拓展務實合作領域，推動中萊友好合作關係取得更大發展。在過去30年裡，兩國都實現跨越式發展。萊方願同中國密切協作，持續鞏固萊中友誼和友好合作，助力兩國發展繁榮。



前不久，春節已被確定為聯合國假日，春節“出海”，象徵著中華文化中最重要的節日帶著家和國泰，迎新接福的美好寓意走向世界，全球人民可以一道歡度節慶，共賀新春。在2024年新春來臨之際，肯尼思·拉巴萊高度讚揚中萊友誼，祝願中國人民新春快樂，心想事成，財源廣進，健康常伴。一帶一路文化點亮世界執行秘書長、中國茶美學與茶科技發展中心主任董曉欣表示，非常榮幸能夠於中萊復交30周年之際邀請到拉巴萊先生來《大使來喝茶》欄目做客，萊索托王國人民積極參與“一帶一路”的共商共享，中萊是好朋友、好夥伴，願我們友誼長存，以茶為媒，溝通世界；以茶為媒，融通世界，並希望未來在更多領域開展更加深入的合作，互利共贏，增進兩國人民福祉。值此新春佳節來臨之際，也祝願大使先生萊索托的人民群眾們，新的一年平安幸福，順心如意，新的一年，共建“一帶一路”，願兩國人民攜手共進，共譜華章。



最後，董曉欣為肯尼思·拉巴萊贈送了“長江謠”特定茶禮福州閩榕茶業茉莉花茶“九窨宗師”，拉巴萊先生品嘗後稱讚茉莉花茶清香宜人，為上品佳茗。大使先生感謝《大使來喝茶》欄目的邀請，並希望中萊雙方有更加深入的交流與合作，願兩國友誼地久天長。



（來源：新華網）