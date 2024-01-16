資本市場雙向開放走深　引更多外資來華展業

中評社北京1月16日電／資本市場高水平雙向開放有序推進。近日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。



證監會副主席方星海也在近日表示，證監會堅定推進資本市場開放，將會同各方，進一步完善境外上市機制、豐富發行方式，落實好境外上市備案試行新規。



市場人士認為，隨著資本市場對外開放深入推進，外資已經成為中國資本市場的重要投資主體，未來可以進一步推進互聯互通機制，簡化外資入市流程，深化產品開放，優化外資營商環境等，吸引更多外資來華展業。



堅定開放



為外資吃下“定心丸”



近年來，監管部門堅定不移推進資本市場高水平雙向開放，為外資吃下“定心丸”。



在機構開放層面，監管部門全面放開行業機構外資持股占比，提升外資機構來華展業便利度。公開數據顯示，截至目前，已累計有20家外資控股或全資證券基金期貨公司相繼獲批。



其中，渣打證券已於去年12月份獲得證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》，並計劃於今年上半年正式展業。“監管部門在很多場合多次表示，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放。近期外資金融機構頻繁落地中國布局業務，渣打亦長期看好在中國的發展。”渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕傑在接受《證券日報》記者採訪時表示。

