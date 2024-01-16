中評社北京1月16日電／據新華社報導，深港金融互聯互通水平持續提升，目前兩地金融市場已實現六個方面的“聯通”。



一是“深港通”。截至2023年底，“深港通”累計交易金額超過75.43萬億元，其中“深股通”累計交易60.77萬億元，“港股通”累計交易14.67萬億元。



二是“跨境理財通”。2023年11月底，深圳地區試點銀行累計開立“跨境理財通”業務相關賬戶3.47萬個，跨境收付金額合計40.44億元，雙向投資產品交易額合計16.21億元，約占粵港澳大灣區“跨境理財通”業務總量的三分之一。



三是“債券通”。目前已實現南北向“雙向通車”，服務36個國家和地區超過3500家國際投資機構，2023年1月至11月北向通交易量累計9.3萬億元人民幣。



四是“ETF通”。2022年7月，ETF（交易型開放式指數基金）正式納入“滬深港通”交易機制。截至2023年11月，共有139只ETF參與“滬深港通”交易。



五是“保險通”。深圳保險公司積極聯動港澳保險機構開發跨境保險產品。目前累計備案8款跨境醫療產品和59款大灣區專屬重疾險產品，10家財產險公司開展跨境車險業務，其中1家實現“三地車險、一地投保”。



六是“匯兌通”。建成多幣種資金清算渠道、支票聯合結算機制，深港兩地美元、港幣、人民幣實時結算，提供便捷、高效的跨境匯款業務，深港匯款最快2分鐘完成。