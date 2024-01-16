春節期間小客車免費通行全國收費公路

中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，今天下午（1月16日），國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，邀請交通運輸部等相關部門負責人介紹2024年春運形勢及工作安排。



會上，相關負責人表示，今年春運自駕出行將越來越多。春節期間小客車免費通行全國收費高速公路共有9天時間。2024年春節假期小型客車免費通行時段起止時間為2月9日（除夕）00：00至2月17日（正月初八）24：00。



春運期間人員流動密集，務工流、探親流以及物流叠加，春運前期和後期跨省、跨區域長距離出行比例較平日將明顯增長。預計春運期間，全國公路網日均流量和單日峰值流量將均創歷史新高，全國高速公路日均流量將達3720萬輛，比去年同期增長7.5%；整個春運流量的峰值將出現在春節假期的最後一天，也就是2月17日，正月初八，高速公路流量峰值將達6520萬輛，客車流量峰值將達6270萬輛。



今年春節假期周期長，預計春運期間自駕出行比例將創新高，小客車占客車比例預計超過90%。路網流量處於較飽和狀態運行的時間長。高峰時段路網承壓較重。尤其是在節前返鄉和節後返程的高峰時段。



交通運輸部副部長李揚表示，交通運輸部聯合公安部、金融監管總局、中國氣象局推出重大節假日保障公眾出行的舉措，包括提升收費站通行效率、加強擁堵路段疏導管控、優化清障救援等。此外，春運期間指導各地在流量大的服務區適當增設移動衛生間、移動充電設施等保障設備。



交通運輸部已上線“e路暢通”微信小程序，春運期間大家可以通過小程序查詢高速公路充電設施位置、實時狀態等信息，如果遇到事故，也可通過小程序“一鍵呼救”。