不只四項！藍營徐巧芯洪孟楷加碼“立院”改革

國民黨“立委”當選人徐巧芯。（中評社 資料照) 中評社台北1月16日電／2024大選落幕，“立法院”三黨不過半，針對未來正副龍頭選舉，將成為關鍵少數的民眾黨率先出招，要藍綠有志角逐院長的人須承諾接受4項改革主張。對此，國民黨“立委”當選人徐巧芯也接招，再加碼要改善民進黨濫用《“國家機密”保護法》以及“行政院”拖字訣”不給資料成為政府遮羞布的問題，“請“行政院”螺絲鎖緊，好好面對民意的檢驗”。藍委洪孟楷也直言，過去4年最痛苦的就是向行政部門要資料卻傲慢不回應的態度，並提出優先通過“吹哨者保護法”、“總統”進“立法院”國情咨文的的修法方向。



針對2月1日的“立法院”龍頭選舉，民眾黨預告8席“立委”將團進團出，並拋出建立“國會”聽證調查制度、強化人事同意權審查、加強“立委”利益迴避規範、“立法院”經費公開透明，並承諾定期公布相關經費使用等四項主張，要求藍綠2黨有志爭取院長的人回應。



對此，國民黨新科“立委”徐巧芯今天在臉書發文表示，“國會”改革確實勢在必行，而是不只四項，更應該要加碼”，比方說她非常反對民進黨對民進黨政府這幾年濫用《“國家機密”保護法》。當初“國安”人員花費多少預算在賴皮寮，“立委”索取資料得到的回覆竟然是“國家機密”。“國家機密”應以最小範圍而為之，不該成為政府的遮羞布。



徐巧芯續指，再來，這八年來不少“立委”提過，“行政院”對於“立委”索取資料，總是採取“拖字訣”，相關單位總是會拖延待新聞過後再提供，或者找借口不給。未來應該要改善，讓陽光照進“國會”，讓人民有知的權利。徐強調，“過去的“立法院”因為民進黨獨大，“立委”是橡皮圖章、投票部隊，未來我們不可能讓這種事情發生，請“行政院”螺絲鎖緊，好好面對民意的檢驗！”



國民黨“立委”洪孟楷也在臉書表示，國民黨的態度就是回應民意而非黨意，現階段的關鍵就是擦亮“立法院”的招牌，找回人民的信任，“我們力挺國民黨團提出的人選也期待我們的新院長能具體提出承諾來回應民眾期待。”

