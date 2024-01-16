以色列國防軍從加沙撤出一個師進行休整

中評社香港1月16日電／以色列“Ynet”新聞網報導稱，以色列國防軍從加沙地帶撤出了四個師中的一個師，這個師積極參與了在加沙地帶兩個半月的地面行動。



衛星通訊社據該網站報導，撤出的是以色列國防軍第36師，下轄著名精銳旅戈蘭尼旅。



該網站指出，這是此次地面行動開展以來以軍從加沙地帶最大規模的地面部隊撤離行動。



這樣以來，以軍還剩三個師和特種部隊繼續在加沙地帶不同地點作戰。



2023年10月7日早上，加沙地帶向以色列發射了3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的巴勒斯坦“伊斯蘭抵抗運動”（哈馬斯）宣佈對以色列發動了“阿克薩洪水”行動。以色列國防軍隨即宣佈對哈馬斯發動“鐵劍”行動，以總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣佈也已切斷對加沙地帶的供水。



據巴勒斯坦衛生部稱，在加沙地帶的居民因以色列襲擊而死亡的人超過2.41萬人，另有6萬多人受傷。據最新數據顯示，以色列約有1200人死亡，5000多人受傷。



俄羅斯外長拉夫羅夫此前表示，應立即停止巴以之間的流血衝突，他呼籲雙方停火止戰。拉夫羅夫還表示，解決巴勒斯坦問題的出路在於落實以聯合國安理會決議為基礎的“兩國方案”。