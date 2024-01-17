鞏固經濟向好態勢的三個著力點

中央經濟工作會議在強調鞏固和增強經濟回升向好態勢時，提出要切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期。這三方面是鞏固和增強經濟回升向好態勢的著力點。 中評社北京1月17日電／2023年是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。這與過去三年面臨疫情衝擊的局面有很大的不同。2020年中央經濟工作會議強調推動經濟持續恢復，2021年中央經濟工作會議強調著力穩定宏觀經濟大盤，2022年中央經濟工作會議強調推動經濟運行整體好轉，2023年中央經濟工作會議明確提出鞏固和增強經濟回升向好態勢。這表明中國經濟已進入趨勢性恢復的軌道。



北京日報發表中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴文章表示，中央經濟工作會議在強調鞏固和增強經濟回升向好態勢時，提出要切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期。這三方面是鞏固和增強經濟回升向好態勢的著力點。



一是切實增強經濟活力。增強經濟活力最重要的是增強市場主體活力，當前激發民營經濟活力尤為重要。2023年，中央出台了促進民營經濟發展壯大的意見，表明中央對激發民營經濟活力高度重視。前11個月民間投資止跌回穩，扣除房地產開發投資，民間投資增長9.1%。下一步關鍵是要把政策落實到位，包括進一步放開市場准入，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設；切實回應民營企業關切，依法保護民營企業家權益，在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護方面落實一批標誌性舉措，增強民營企業家信心，讓民營企業家心無旁騖創新創業，不斷煥發生機活力。



二是防範化解風險。中央經濟工作會議提出了幾個方面的風險。房地產風險方面我們已經採取了一系列舉措，這次又強調一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，這一點在解決供給端資金鏈問題上非常關鍵。房地產對居民財富、消費、市場預期都有重要影響，是當前影響經濟運行的“牛鼻子”。化解房地產風險，促進房地產市場平穩健康發展，對改善整體經濟運行尤為重要。保障性住房建設、“平急兩用”基礎設施建設、城中村改造三大工程，對帶動房地產相關投資，緩解房地產壓力有重要作用。地方政府債務風險方面已經在部分地區試點債務置換等化債措施，同時也要促進地方通過盤活資產等舉措化解債務。下一步要推動融資平台市場化轉型，形成防範化解地方政府債務的長效機制。從根本上，在制度層面解決問題，還需要推進新一輪財稅體制改革。地方政府債務處置也要把握好與經濟穩定的關係，做到邊化債邊發展，統籌風險化解和穩定發展的關係。



三是改善社會預期。改善預期要切實回應社會關切，既要政策發力也要改革加力，有針對性採取措施解決社會關切的問題。同時要消除雜音噪音，有效提振市場信心。



文章最後說，2024年中國經濟有很多新的增長點，包括科技創新激活新產業新業態新模式，產業轉型升級特別是戰略性新興產業發展帶來新的增量，城市功能提升和生產性服務業發展帶來新的增長空間，綠色轉型帶來新的增長動力，改革開放給經濟發展注入新的動能。總體上看，2024年中國經濟有條件爭取實現5%的經濟增長。





