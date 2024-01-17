詹滿容：台灣應尋求與大陸溝通降低敵意緊張

方外智庫創辦人暨執行長詹滿容。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月17日電（記者 俞敦平）台灣“方外智庫”創辦人暨執行長詹滿容在16日的論壇中，探討了台灣選舉結果對兩岸關係的影響和挑戰。她從三個方面談兩岸的可能互動關係。一、“立法院”三黨不過半，政壇趨於複雜；二、大陸對台政策可能更強硬；三、國際因素將影響可能制約大陸對台政策。但她建議，台灣應尋求與大陸溝通對話，降低雙方敵意與緊張。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心和寰上智庫16日上午共同於政大國企中心舉辦THE GEOPOLITICAL IMPLICATION OF THE TAIWAN ELECTIONS FOR THE INDO-PACIFIC REGION(台灣大選後對印太地區的地緣政治影響)論壇。邀請四位專家學者，分別是，政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心（CSS）第一任主任劉復國、方外智庫創辦人暨執行長詹滿容、財經時事評論員、中華大學兼任講座教授杜紫宸和前海軍司令、國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。他們針對台灣大選後的美中台三者之間的關係，就軍事、“國防”、外交和經濟等角度全面性的分享了他們的看法。



詹滿容針對台灣選後的兩岸前景以“CROSS-STRAIT PROSPECTS AFTER THE ELECTION”為主題發表了演說。



詹滿容首先指出，選後的台灣政壇將面臨一個複雜的權力平衡，這是“立院”首次三分天下的局面。由於沒有任何一個政黨或政治陣營能夠獨佔過半數的“立院”席次，這意味著未來的政策制定將需要更多的協商和妥協。在這種情況下，可能會出現一些政治鬥爭和利益交換，也可能會影響到台灣對外的立場和策略。因此，台灣的政治領導人需要展現出智慧和勇氣，以維護台灣的民主和自主，並尋求與各方的合作和對話。

