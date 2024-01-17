堅持高質量發展是新時代的硬道理

中評社北京1月17日電／發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，是中國共產黨執政興國的第一要務。我們黨領導人民治國理政，最根本的就是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，不斷回答好實現什麼樣的發展、怎樣實現發展這個重大問題。經過新中國成立以來特別是改革開放以來的快速發展，中國綜合國力和國際地位顯著提升，全面建成小康社會目標如期實現。“發展才是硬道理”深入人心、嵌入歷史，成為解碼中國奇跡的秘訣。2023年12月召開的中央經濟工作會議與時俱進提出“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”，充分體現了以習近平為核心的黨中央站高謀遠、總攬全局、把握大勢、前瞻未來的戰略清醒和戰略遠見。



經濟日報發表中國改革開放論壇理事長何毅亭文章認為，這是推動中國經濟社會可持續發展的戰略選擇。進入新時代，中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，這是關係全局的歷史性變化。“不平衡不充分的發展”，本身就是發展質量不高的突出表現。破解這個問題，必須推動經濟發展從量的擴張轉向質的提升，轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，向形態更高級、分工更複雜、結構更合理的階段演化。習近平總書記深刻指出，“現在再按照過去那種粗放型發展方式來做，不僅國內條件不支持，國際條件也不支持，是不可持續的，不抓緊轉變，總有一天會走進死胡同”。由高速增長階段轉向高質量發展階段，正是新時代中國經濟發展的一個重要特徵。新征程上，必須把堅持高質量發展這個“硬道理”擺在更加突出的位置，以質取勝，不斷塑造新的競爭優勢，才能支撐中國經濟長期穩定發展，才能不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。



這是深刻總結新時代做好經濟工作的規律性認識。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把中國經濟發展放到歷史長河、時代大潮和全球視野中來觀察，把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，以科技自立自強謀強國競爭新優勢，以區域大戰略謀協調發展新優勢，以布局重大工程謀深根固本新優勢，以綠水青山謀永續發展新優勢，以構建新發展格局謀戰略主動新優勢，推動高質量發展邁出堅實步伐、取得歷史性成就。2013年至2022年，中國經濟實現了年均6.2%的增長，經濟增速位居世界主要經濟體前列，對世界經濟增長的年平均貢獻率超過30%；中國經濟總量從2012年的54萬億元提升到2022年的121萬億元，占世界經濟的比重達到18%左右；人均國內生產總值折合美元從2012年的6301美元提升到2022年的1.27萬美元。與此同時，經濟結構更加優化，創新動能不斷增強。黨的十八大以來的歷史性變革，以無可辯駁的事實闡釋了高質量發展為什麼是新時代的硬道理。持續深化對這個“硬道理”的規律性認識，加快塑造高質量發展新優勢，就能夠不斷開創高質量發展的新局面。



這是有效應對外部環境複雜變化、化解各種重大風險挑戰的必然要求。當前，世界大變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界進入新的動蕩變革期。新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，國際格局發生深刻變化。同時，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，世界經濟復甦乏力，局部衝突和動蕩頻發，全球性問題加劇。有的國家打著維護國家安全之名，行霸權主義之實，通過貿易制裁、科技封鎖、產業脫鈎對中國進行遏制和打壓，嚴重威脅中國發展的穩定性和安全性。習近平總書記指出：“保持定力，增強信心，集中精力辦好自己的事情，是我們應對各種風險挑戰的關鍵。”新征程上，中國要有效應對外部環境變化帶來的衝擊挑戰，防範化解各種風險隱患，最根本的在於辦好國內的事情，堅定不移推動高質量發展，不斷增強經濟實力、科技實力、綜合國力，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。這樣才能在百年變局中“任憑風浪起，穩坐釣魚台”。



文章指出，習近平總書記強調：“高質量發展，就是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發展，是體現新發展理念的發展，是創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的發展。”這是對高質量發展科學內涵的一個基本定位。新征程上，必須完整準確全面貫徹新發展理念，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，加快形成可持續的高質量發展的實現路徑。在創新發展上，要發揮新型舉國體制優勢，努力突破關鍵核心技術，推動實現高水平科技自立自強；在協調發展上，要推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合，優化重大生產力布局，促進各類要素合理流動和高效集聚，暢通國內大循環；在綠色發展上，要推進高產出、高效益、低排放、低污染的增長，加快建立綠色低碳循環發展路徑體系，堅定不移走生態優先、綠色發展之路；在開放發展上，要不斷擴大高水平對外開放，堅定奉行互利共贏的開放戰略，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體；在共享發展上，要聚焦人民群眾所思所盼所憂所急辦好各項民生事業，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，推動全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。



文章強調，高質量發展，是質的有效提升和量的合理增長辯證統一的發展。“質”通常是指經濟發展的結構、效益，“量”通常是指經濟發展的規模、速度。質的提升為量的增長提供持續動力，量的增長為質的提升提供重要基礎，二者相輔相成。沒有質的有效提升，量的合理增長將不可持續；沒有量的合理增長，經濟結構優化、產業轉型升級、城鄉協調發展、民生福祉改善都無從談起。黨的二十大報告提出，到2035年基本實現社會主義現代化、人均國內生產總值達到中等發達國家水平，這個奮鬥目標要求在提高質量效益的基礎上長期保持合理的經濟增長。中央經濟工作會議強調，“注意把握和處理好速度與質量、宏觀數據與微觀感受、發展經濟與改善民生、發展與安全的關係，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢”“扎實推動高質量發展”。展望未來，我們有中國共產黨領導的政治優勢，有社會主義市場經濟的體制優勢，有超大規模市場的需求優勢，有產業體系配套完整的供給優勢，有勤勞智慧的廣大勞動者和科學家、企業家等人才優勢，完全可以持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

