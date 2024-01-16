《華僑華人家風故事集》在廈門拍攝

中評社北京1月16日電／據中國僑網報導，廈門市僑聯消息，日前，中國僑聯顧問、中國華僑公益基金會理事長喬衛，基金會副理事長易超，項目部主任矯江莉等一行3人，在福建省僑聯二級巡視員朱根娣，廈門市僑聯副主席杜瑞田的陪同下，到華僑博物院和廈門同安區、集美區考察調研。



基金會此行還指導了《華僑華人家風故事集》在廈的拍攝工作。該項目由中國華僑公益基金會贊助，旨在紀念陳嘉庚先生誕辰150周年，進一步弘揚中華傳統美德，加強家庭家教家風建設。



在廈期間，攝制組採訪了2位僑界知名人士，一位是新加坡歸僑、廈門市人大僑港澳台外事宗教民族旅遊委員會原主任陳慧瑛。她是民族英雄陳化成將軍的嫡系五代孫，曾獲評全國僑界十佳、全國先進新聞工作者，是著名的歸僑作家，多篇作品被選入大、中、小學語文教材，愛國愛鄉始終是她作品的主旋律。



另一位受訪者是印尼歸僑、“有理尋根”品牌創辦人陳有理。20多年來，她義務幫助海外華僑華人尋根，足跡遍及全省70多個自然村落，幫助來自10多個國家的200多名華僑華人實現了“尋根夢”，被印尼華人子女親切稱呼為“中國媽媽”。



根據廈門市僑聯的推薦，採訪組還將擇期採訪陳嘉庚先生長孫、廈門市榮譽市民陳立人，加拿大華僑華人團體聯合總會、多倫多華人團體聯合總會主席翁國寧，以及黃仲咸教育基金會副秘書長劉清影。



《華僑華人家風故事集》計劃於年內完成製作並出版。



（來源：中國僑網）