貴州：找准著力點　提升政治監督質效

中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，“省直相關部門黨組要對重點項目、重大資金使用情況親自監督，部門負責人既要掛帥又要出征，既要抓面也要抓點，發現問題就要及時糾偏……”近日，貴州省紀委監委新型工業化調研式監督工作組，到貴安新區華為雲數據中心、寧德時代（貴州）新能源動力及儲能電池生產製造基地開展調研式監督並召開調研座談會。



圍繞“四新”主攻“四化”主戰略，是貴州深入學習貫徹落實習近平總書記視察貴州重要講話精神的具體舉措。貴州省紀委監委連續兩年部署對此項工作開展專項監督，建立由分管負責同志分別牽頭主抓面上任務、監督檢查室緊盯重點項目建設，派駐機構和市（州）紀委監委全力協助工作機制。



2023年，緊緊圍繞“四化”工作重點，貴州省紀委監委會同省級行業主管部門，選擇36個投資金額大、對產業發展具有長遠影響的重大項目，以責任落實、項目建設、資金使用3個關鍵環節為牽引，抓好“四化”實施情況監督，精準問診把脈，以重點突破帶動整體提升。



開展政治監督，重在精準，也難在精準。2023年以來，貴州各級紀檢監察機關把落實黨的二十大戰略部署作為政治監督的重中之重，圍繞黨中央提出的重點任務、重點舉措、重要政策、重要要求及省委貫徹落實意見，持續強化政治監督，及時發現和糾正政治偏差，有力保障黨中央重大決策部署和省委工作要求落地見效。



堅定扛起“兩個維護”重大政治責任，立足監督首責，推動貴州各級黨組織加強黨的政治建設，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。嚴明政治紀律和政治規矩，堅決查處同黨離心離德的“兩面人”、結黨營私的“小團夥”、陽奉陰違的“偽忠誠”，及時發現和解決“七個有之”問題。2023年1至11月，貴州紀檢監察機關共查處違反政治紀律案件280件283人，其中，省管幹部31人。



聚焦“國之大者”“省之大計”“民之大事”，貴州省紀委監委統籌全省紀檢監察機關縱深推進專項監督，持續糾治影響全省高質量發展的突出問題，以高質量監督護航現代化建設。2023年1至11月，5個專項監督共發現問題線索9096條，立案5534人。

