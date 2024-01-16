海外華僑華人列席福州兩會　為家鄉發展獻策

中評社北京1月16日電／據加拿大多倫多華人團體聯合總會消息，1月12日，福州市政協十四屆三次會議在海峽國際會展中心開幕，福州正式進入兩會時間。福州市政協主席劉卓群作市政協十四屆常務委員會工作報告，市政協副主席林恒增主持會議並宣布大會開幕。閩籍海外僑胞受邀列席此次會議，建言獻策，與家鄉人民一同見證、參與福州改革與發展進程。



現場，海外華僑華人認真聽取政協工作報告，報告回顧了2023年福州政協主要工作，一年來，常委會深度融入中國式現代化福州實踐，統籌推進政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識等職責，扎實有效做好各項經常性工作。報告提出了2024年福州市政協要聚焦這些事：一、聚焦思想政治引領，著力鞏固團結奮鬥政治基礎。二、聚焦市委中心任務，著力提升建言獻策實效。三、聚焦團結民主主題，著力匯聚高質量發展合力。四、聚焦專門協商機構，著力深化制度功能建設。五、聚焦政協自身建設，著力做好加強和改進文章。



海外列席僑胞紛紛表示，此次列席政協會議，充分體現了福州市對海外僑胞的關心、信任和重視。他們雖身在海外，但心系祖（籍）國，心系家鄉，肩負起海外閩籍華僑華人的重托，他們在政協會議上踴躍建言獻策，積極宣傳會議精神，為推動家鄉和祖（籍）國各項事業發展作出應有貢獻。



福州兩會正在進行，閩籍海外僑胞高度關注，認為從兩會上看到了福州發展的信心、底氣和光明前景，接下來，福州兩會上，海外華僑華人將以高度的責任感和使命感，進一步發揮橋梁紐帶作用，認真履職盡責，謀發展、獻良策，凝心聚力為福州加快建設現代化國際城市貢獻僑界力量。海外華僑華人也將及時把福州兩會“好聲音”帶回去，講好福州故事，促進中外文明交流互鑒、民心相通。



（來源：中國僑網）