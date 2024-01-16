浙江：專項治理保障群眾安居

中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，浙江省紀委監委駐省住建廳紀檢監察組幹部來到仙居縣某老舊小區，實地走訪燃氣問題整改情況。



此前，省紀委監委駐省住建廳紀檢監察組在下沉該老舊小區實地督導時，聽到有居民反映部分房屋燃氣不通問題遲遲沒有解決，給生活帶來諸多不便。該紀檢監察組隨即將這一問題反饋至省住建廳，會同廳分管領導前往仙居縣，對當地有關部門進行約談，要求拿出切實可行的整改方案，推動問題及時解決。



浙江省紀委監委聚焦漠視侵害群眾利益問題，在廣泛徵求群眾意見的基礎上，確定若干個項目推動有關部門開展系統性專項治理。作為重點項目，省紀委監委聚焦老舊小區改造監管、農村回遷安置等群眾安居問題，持續在全省範圍內開展專項治理。



浙江省紀委監委督促省住建廳在網站公布投訴電話，健全群眾溝通反饋渠道，及時回應群眾關切。駐省住建廳紀檢監察組以解決省紀委監委移交的信訪投訴問題為切入點，下沉到9個縣（市、區）18個小區，圍繞老舊小區改造中的問題上門問效於民。全省各級紀檢監察機關深入基層一線，暢通群眾訴求表達渠道，深入查找急難愁盼背後的責任作風問題，切實提升群眾獲得感。



“去年4月份剛公布投訴電話時，投訴數量平均每日不少於20次，通過專項治理，如今每周衹有3到4次。”浙江省紀委監委駐省住建廳紀檢監察組有關負責同志介紹道。



城鎮老舊小區改造是滿足人民群眾美好生活需要的民生工程。浙江省各級紀檢監察機關充分發揮監督職能，壓緊壓實職能部門主體責任，嚴查老舊小區改造中的腐敗和作風問題，為民生工程提供堅強紀律保障。寧波市紀委監委駐市住建局紀檢監察組將老舊小區改造監管問題作為主題教育大調研課題，釐清問題清單219項，針對群眾反映強烈的問題進行掛牌督辦。瑞安市住建局會同駐局紀檢監察組緊盯老舊小區改造關鍵環節，開展“一線問診”及全流程“監督把脈”，針對具體問題安排專人予以處理，並邀請業主參加治理方案探討，及時公布整改進度、抓好整治驗收，推動49個老舊小區改造項目應改盡改。

