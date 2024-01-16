公益訴訟“回頭看”　讓古街“僑”味更濃

中評社北京1月16日電／據南方日報報導，“現在整條古街‘僑’味更足了，火船碼頭、鬆江大酒店等舊址，以及獨具南洋風格的騎樓和牆繪，寫滿了客家先人離家下南洋拼搏的故事印記，從沿街店鋪購買的企爐餅、炸肉丸、魚散粉等食品也讓游子們吃出了濃濃的‘鄉’味……”在廣東省梅州市梅縣區鬆口古鎮老街，面對前來“回頭看”的梅縣檢察官，當地居民顯得很是滿意。



梅縣區鬆口鎮古街區於2013年6月被評為“中國歷史文化名街”。如今古街區兩側中西合璧的騎樓商鋪保持著其獨特的南洋風格，售賣的企爐餅等“思鄉”食品，更是海外華僑歸國重拾鄉愁味蕾記憶的“打卡食品”。



近年來，梅縣區檢察院充分發揮公益訴訟檢察職能，持續加強僑資源保護，將鬆口鎮居委作為服務保障鄉村振興試點村，重點開展涉僑權益保護工作。



在開展的散裝食品安全、餐飲經營燃氣安全、三小場所消防安全、無障礙環境建設、“三清三拆三整治”等多項公益訴訟專項監督行動中，靈活運用磋商、訴前檢察建議等方式，督促相關職能部門依法履職，對古街區進行綜合環境整治，促使轄區經營者規範散裝食品經營，完善燃氣使用、消防安全設施，因地制宜建設無障礙設施等。



為鞏固前期開展的公益訴訟系列專項監督行動成效，近期，梅縣區檢察院針對履職整改是否到位、整改效果是否存在反彈等情況對古街區開展專項監督綜合“回頭看”。活動中，檢察幹警實地走訪古街區沿街店鋪，隨機回訪當地居民和遊客，發現相關整改措施均已履行到位，有效保護了涉僑社會公共利益，監督成效明顯。



隨後，梅縣區檢察院立即與相關職能部門進行座談交流，及時反饋“回頭看”走訪情況。“我們會以鬆口古街區修繕為契機，安排市場監督、安監、消防等部門組成工作隊，持續對古街區的食品安全、燃氣使用安全、消防安全等進行全覆蓋檢查。”收到反饋意見後，相關職能部門負責人表示將持續加大行政執法力度，切實守護好僑鄉，讓海外僑胞根與魂的記憶有味可嘗、有跡可循。

