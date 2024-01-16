中評社北京1月16日電／據外交部網站，當地時間2024年1月15日，突尼斯國際外交學院舉行啟用儀式，賽義德總統親自為外交學院揭幕，正在此間訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅同外長阿馬爾共同出席並致辭。



王毅說，很高興時隔八年再次訪問突尼斯。八年前，中突雙方就援建突尼斯國際外交學院達成共識。八年後，在雙方共同努力下，學院從藍圖變為現實，成為中國在阿拉伯國家援建的唯一一所外交學院，彰顯了中突關係的高水平、高質量，也將成為中突友好的新標誌、新平台，賡續並弘揚兩國傳統友誼。



王毅表示，此訪恰逢中突建交60周年。60年前中突尚未建交之際，周恩來總理應邀訪問突尼斯。到訪第二天，兩國就正式宣布建交，成為國際交往史上的一段佳話。60年來，中突關係一直健康穩定發展，雙方堅定支持彼此維護獨立、主權和領土完整，堅定支持彼此選擇的發展道路，用實實在在的行動詮釋了兩國“偉大的友誼”。60年來，中突務實合作碩果累累，成功實施了一大批惠及民生的優質項目。60年來，雙方在國際和地區事務中保持密切溝通協調，攜手維護共同利益和國際公平正義。



王毅強調，國際局勢變亂交織，百年變局加速演進。我們需要一個什麼樣的世界？人類應當開辟什麼樣的未來？這是時代之問、人民之問、歷史之問。習近平主席提出攜手構建人類命運共同體，明確了各國共同努力的方向，也成為中國外交追求的崇高目標。各國利益交融、命運與共，應當超越社會制度、發展階段、民族宗教的不同，共同建設好地球村，共同呵護好人類居住的唯一星球。為此，應當推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，堅持國家不分大小、強弱、貧富，都可以發揮自己的應有作用，都享有獲得發展和振興的權利。



阿馬爾表示，今年是突中建交60周年，兩國各領域合作順利推進。突中兩國都有著悠久歷史和燦爛文明，發展突中友好是雙方共同的政治意願，符合兩國和兩國人民的共同利益。突尼斯國際外交學院是突中深厚友誼的結晶、共建“一帶一路”的具體成果，感謝中方的無私幫助和支持。突方將辦好學院，打造交流經驗、增進瞭解的重要平台和聯結兩國及世界的橋梁，為人類社會發展進步作出貢獻。



（來源：中華人民共和國外交部網站）