外交部長助理農融出席中國—東盟中心交流會

中評社北京1月16日電／據外交部網站，2024年1月15日，外交部部長助理農融應邀出席中國—東盟中心舉行的“2023中央經濟工作會議交流會”，同東盟國家駐華使節及專家學者就中國經濟、中國東盟合作等深入座談交流。



農積極宣介中央外事工作會議和中央經濟工作會議精神，表示構建人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念，中方將積極倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，加強與各國友好合作，不斷以中國的新發展為世界提供新機遇。



農強調，東盟是中國周邊外交的優先方向、共建“一帶一路”重點地區，也是實現共同發展的樣板和典範。多年來，雙方經貿合作持續深化，互聯互通不斷提升，民眾往來更加密切。展望未來，中國將始終踐行親誠惠容理念，不斷深化中國東盟全面戰略夥伴關係，攜手構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。



中國－東盟中心秘書長史忠俊、老撾駐華大使宋蓬分別致辭。商務部國際貿易經濟合作研究院張建平教授、外交學院樊瑩教授分別就中國經濟展望和中國高水平對外開放作出深入解讀。東盟國家駐華使節高度評價東盟中國合作成果，表示願同中方進一步加強溝通合作，堅持一個中國原則，推動東盟中國全面戰略夥伴關係不斷向前發展，促進地區和平、穩定與繁榮。



（來源：中華人民共和國外交部網站）