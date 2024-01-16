駐薩摩亞大使費明星會見中國土木駐薩負責人

中評社北京1月16日電／據外交部網站，2024年1月15日，駐薩摩亞大使費明星會見中國土木工程集團南太平洋有限公司薩摩亞負責人趙泳茗及即將離任的前負責人曾龍華。



費大使肯定中土集團對兩國務實合作所做貢獻，希其繼續依法合規經營，積極履行社會責任，做好在建項目各項工作，同時保障人員和施工安全，維護員工權益。



中土集團介紹南太業務情況及未來發展規劃，表示將繼續狠抓質量和安全，穩步推進在薩項目，為中薩關係發展注入更多正能量。



（來源：中華人民共和國外交部網站）