趙少康：大黨別讓小黨抱怨　副院長給白營吧

趙少康。（中評社 資料照) 中評社台北1月16日電／2024選舉甫落幕，“立院”呈現藍綠白3黨不過半的情況，身為關鍵少數的民眾黨，是否會在正副院長選舉上藍白合作或綠白合作，受外界關注。中國國民黨戰鬥藍領銜人趙少康表示，“立法院長”國民黨當，副院長就讓給民眾黨，他們8個“立委”分去各委員會，一個召委都當選不了，“立院”藍白還是要合作的。



新一屆的“立法院”總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



綜合台媒報導，趙少康表示，民眾黨是獨立政黨，有其自主性，小黨希望左右逢源，若是他也會想爭取最大利益，就像台灣夾在中美間一樣，要爭取最大利益，在野聯合是民主常態。



趙少康說，他選前就說應該藍白合、不合就失敗，他自己參選也是“知其不可為而為之”，選前所說的選後不就證明了，賴清德拿40%、侯友宜35%、柯文哲25%，民進黨還是會連任，結果開票就果真如此，多麼神準，可惜大家都不聽。



趙少康強調，未來“立法院”藍白還是要合作，合作的話共有62席、力量很大，“沛然莫之能禦”，但如果不合作就沒意義了，不論是54席、52席、8席都沒意義，“要合就不要酸言酸語，國民黨是大黨，讓一點給小黨有什麼關係，居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣，這是“國家”大政的政治運作，所以不妨對民眾黨好一點。副院長給他們吧，召委多給幾個有什麼了不起？”



趙少康也回憶當年國親合，宋楚瑜至今還在抱怨，因此疾呼大黨不要讓小黨抱怨，讓小黨得到的比應得的更多，才是正道；不要斤斤計較怎麼合作，能合作才是最重要的，讓在野將來能主導“國會”才重要。



對於搶在黨中央之前對民眾黨表態，趙少康表示，民眾黨發表聲明，黨中央應該要立刻回應，自己剛剛看到黨中央今天有回應，但還是慢了點，黨中央也許要做深刻跟周延的思考；而自己身為黨員，什麼時候愛講話就講話，跟黨中央沒有什麼衝突，黨中央可聽可不聽，而且主要也是講給社會聽的，如果社會覺得有道理，黨中央就會有壓力；反之黨中央就毫無壓力。