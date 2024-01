重開ECFA談判？劉復國：需承認九二共識

政大國關中心研究員兼台灣安全研究中心主任劉復國。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月17日電(記者 俞敦平)針對與會者提問面對“台獨”色彩濃厚的賴政府將執政的情況下,對於ECFA的未來將何去何從?方外智庫創辦人暨執行長詹滿容在16日的一場論壇上認為新政府應該要設法鞏固ECFA,以利於台灣的經濟。劉復國則從政治層面分析,他認為,ECFA的談判是否能夠重新開始,取決於台灣政府是否承認九二共識。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心和寰上智庫16日上午共同於政大國企中心舉辦“THE GEOPOLITICAL IMPLICATION OF THE TAIWAN ELECTIONS FOR THE INDO-PACIFIC REGION”(台灣大選後對印太地區的地緣政治影響)論壇。邀請了四位重量級人士分別是,政治大學國際關係研究中心研究員兼台灣安全研究中心(CSS)第一任主任劉復國、方外智庫創辦人暨執行長詹滿容、財經時事評論員、中華大學兼任講座教授杜紫宸和前海軍司令、國民黨2024不分區“立委”當選人陳永康。四位來自學界、政界和業界的專家們針對台灣大選後的美中台三者之間的關係,就軍事、“國防”、外交和經濟等角度全面性的分享了他們的看法。



在問答階段,面對現場與會者的提問關於反中色彩明顯的賴清德執政下,ECFA將何去何從。詹滿容和劉復國分享了他們的看法。



海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)是2010年由兩岸共同簽訂的一項重要協議,旨在促進兩岸之間的經貿往來,降低貿易壁壘,增加競爭力。然而,這項協議在台灣引發了不少爭議,尤其是在2014年,一群反對兩岸服貿的學生發動了太陽花學運,佔領了“立法院”議場,抗議馬政府的黑箱作業和中國的政治影響。這次運動導致ECFA的後續協議,即海峽兩岸服務貿易協議,無法通過審查,也影響了兩岸關係的發展。