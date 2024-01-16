日本國交省將撤銷大發3款車型量產認證

中評社香港1月16日電／關於大發工業公司在汽車量產所需的“型式指定”認證申請中存在違規的問題，日本國土交通相齊藤鐵夫16日在內閣會議後的記者會上透露，由於碰撞測試時存在對車輛進行加工的惡意違規，將撤銷對3款車型的型式指定認證。



共同社報導，這是基於《道路運送車輛法》的行政處分，國交省將在23日實施聽取該公司方面意見的“聽證”。齊藤16日把要求徹底改革的整改命令書交給大發的社長奧平總一郎。



齊藤在記者會上表示：“這是動搖汽車認證制度的根基、關乎日本製造業可靠性的大問題。”



據國交省透露，預計這將是繼日野汽車、豐田自動織機之後第三例撤銷。3款車型分別是大發“Gran Max”，以及貼牌生產的豐田“Town Ace”和馬自達“Bongo”。被認定為惡意違規的是，在確認發生碰撞後安全氣囊是否展開的測試中，使用定時器使其自動展開。國交省表示，即使車主繼續使用，法律上也沒有問題。



“型式指定”是國交省審查和認證新車及發動機是否達到安全和環境相關性能標準的制度。大發去年12月公佈了認定存在違規的第三方委員會報告，並暫停了所有車型的出貨。國交省對位於大阪府池田市的大發總部實施了入內檢查。



對於包括貼牌車在內的、大發現在生產的27款和過去生產的18款共45款車型，國交省正在進行確認是否符合安全標準的測試。其餘42款車型也將視情況考慮如何處置。