美國譴責伊朗對埃爾比勒的導彈襲擊

中評社香港1月16日電／美國國務院發言人馬修·米勒在發布會上對伊朗發動的襲擊事件作出評估。



TRT消息，發言人米勒表示，美國強烈譴責伊朗對埃爾比勒的襲擊，並向襲擊中遇難者家屬表示哀悼。



米勒提請人們關注美國對伊拉克政府和伊拉克庫爾德地區政府的支持，他說：“我們反對伊朗魯莽的導彈襲擊，這會破壞伊拉克的穩定。”



白宮表示，昨晚伊朗對庫爾德自治區和敘利亞北部的導彈襲擊沒有針對美國人員或設施。



國家安全委員會發言人艾德麗安·沃森表示，美國正在與伊拉克高級官員以及庫爾德地區政府官員保持聯繫，並表示，“伊朗聲稱這是對來自達伊沙組織在克爾曼和拉斯克發起的恐怖襲擊作出回應。”



沃森表示，美國支持伊拉克的主權、獨立和領土完整，並且說道：“我們將繼續評估局勢，但初步跡象表明，這些都是魯莽和粗心的襲擊。”



庫爾德地區安全委員會聲明稱，伊朗革命衛隊使用多枚彈道導彈對埃爾比勒多處平民定居點發動襲擊，造成4名平民死亡、6人受傷。



伊朗革命衛隊發表聲明稱，敘利亞境內的“達伊沙”恐怖組織目標以及以色列外國情報機構摩薩德位於埃爾比勒的總部均遭到彈道導彈襲擊。



聲明中指出，在以色列對殺害革命衛隊和伊朗支持的民兵組織指揮官的襲擊中，作為伊朗境內間諜活動和策劃恐怖行為中心的摩薩德在埃爾比勒的間諜總部之一被摧毀”。