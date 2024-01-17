何志勇：諾魯斷交證明特朗普台北法案失敗

新竹清華大學兼任助理教授何志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月17日電（記者 盧誠輝）針對諾魯15日宣布與台灣斷交一事，新竹清華大學兼任助理教授何志勇接受中評社訪問認為，美國在特朗普總統任內通過的“台北法案”，支持台灣參與國際事務，強化各國與台灣正式或非正式的關係，並施壓與台灣斷交的國家，但是有效嗎？從這次諾魯斷交就可看出“台北法案”是徹底的失敗了。



何志勇為美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，專長為比較政治、美國政治，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委，現為國民黨革命實踐研究院副院長、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授。



太平洋島國諾魯15日宣布與台灣斷交，這是蔡政府執政8年來，斷交的第10國，目前“中華民國”僅剩12個“邦交”國，包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和太平洋4國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。



反觀馬英九主張的“外交休兵”策略，何志勇指出，在馬政府8年任內，只掉了甘比亞一個“邦交”國，但是當時大陸第一時間並沒有接受甘比亞，直到2年多後才跟甘比亞建交。



何志勇強調，由此便可看出馬英九的“外交休兵”策略和特朗普的“台北法案”誰比較有效了，台灣在外交處境上應該思考的不是台灣價值的問題，也不是多少錢的問題，而是兩岸到底有沒有需要在外交上彼此競爭？

