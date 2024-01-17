張亞中語中評：美管控賴 要綠明白誰是主子

孫文學校總校長張亞中接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）民進黨賴清德13日勝選後，美國特使團隨即在14日抵台溝通。孫文學校總校長張亞中向中評社表示，美國管控賴清德，一方面向中國大陸表態，讓中方認為美方在幫忙管控台灣，另一方面也再次讓民進黨瞭解，誰是主子。



張亞中分析，賴清德未來走的路線就是“顯性獨台路線”，也就是台灣是一個“獨立國家”，“國號”可以叫“中華民國”，可以叫“中華民國台灣”，也可以叫“台灣”，隨時不同，由他們來定義，基本上賴也不會宣布“台獨”，因為“文化台獨”已經成功，他走“政治獨台”就好，因此假如真的有一天民進黨凍結“台獨黨綱”，外界也不要太高興，因為“台獨”早就已走不下去，現在是“獨台路線”。



由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）、AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）等組成的特使團在台灣13日選後的第二天隨即抵台拜會朝野高層。



張亞中接受中評社訪問對此表示，美中現在是既合作又鬥爭，如果要鬥爭的時候，台灣牌當然是美國一張最重要的牌，就像烏克蘭、以色列一樣，但這張牌美國一定要掌握主動權，美國不能把台灣這張牌的主動權讓給台灣的領導人。如果將來有一天兩岸真正要擦槍走火，那一定是美國認為兩岸擦槍走火最符合美國的戰略利益，所以換言之，美國當然要管控賴清德。

