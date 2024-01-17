趙春山：美不希望台灣問題破壞中美緩和氣氛

趙春山。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電（記者 黃筱筠）太平洋“邦交國”諾魯在台灣大選第二天與台斷交，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問指出，這是對於台灣選出一位務實“台獨”工作者表達不滿。這不會是單一事件，未來應該還會有“邦交國”斷交。他也說，美國代表團訪台，一方面要表達對台灣大選支持，另一方面是警告賴清德勝選後，不要有過激行動、談話去刺激大陸。



他指出，現在氛圍就是中美共管台灣，避免衝突擴大，台灣選舉雖然重要，但是台灣問題不是美國急需要處理的事情。中美關係才是美國急需要處理的事情，美國不希望因為台灣大選，破壞之前中美在舊金山APEC會議拜習會的氣氛，加上美國今年底還有大選，大陸目前也有經濟問題要解決，美國不希望台灣問題有變數，這會增加美方困擾。台灣問題是中美關係重中之重，拜登要證明可以處理這個問題。



美國拜登政府在台灣大選後，馬上派遣由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）率領跨黨派代表團訪台。兩位資深官員16日早上已搭機離開台灣，美國在台在會（AIT）主席羅森伯格留下來將繼續與高層領袖與學者交換意見。

