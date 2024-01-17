中評關注：柯P未來怎麼走？三優勢、三挑戰

柯文哲未來面對三大挑戰。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲敗選時，向支持者喊話“4年後一定能執政”，這一場2024大選壓力測試，柯撐出了得票26.46%、369萬票的空間，即便成為“立法院”關鍵少數，面對未來的政治路，柯有三大優勢，也面臨三大挑戰。其中更以空軍轉陸軍已瀕瓶頸急待解方，未來4年的路，柯文哲不見得好走。



2024大選結果，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票）、中國國民黨侯友宜33.49%（467.1萬票）、台灣民眾黨柯文哲26.46%（369萬票）；政黨票部分，民進黨得票率36.16%（498.1萬票）、國民黨34.58%（476.4萬票）、民眾黨22.07%（304萬票）。



柯文哲選前的基礎實力究竟多少，各界熱議，選前之夜的府前凱道造勢，成功將空軍轉為陸軍，也讓藍綠無法再小瞧，在2024大選壓力測試下，柯確立了26.46%的政治能量，在“立法院”也握有8席關鍵少數“立委”席次，未來無論藍綠要推動什麼樣的政策或法案，都得爭取柯的認同，除非“藍綠合”，否則幾乎已確立柯文哲在未來4年仍保有一定的政治話語權，也能有效替柯保溫。



柯文哲在2024大選中即便落敗，但也累積了未來繼續挑戰的3大優勢：一、柯的得票能拿到新台幣1.1億元的一次性選舉補助款，再加上民眾黨政黨票也能每年獲得1.5億元的政黨補助款，相比2020年後每年補助近8000萬元來說，無疑是超過以往能運用的資源。二、民進黨賴清德當選，兩岸關係肯定十分緊繃，台灣老百姓中下階層的生活將持續受影響，會是柯文哲耕耘的利基。三、民進黨繼續執政，包袱只會越來越重，賴清德在2028面臨的挑戰將更甚。



不過，柯文哲也將面臨三大挑戰：一、柯敗選後被問及會否“請辭黨主席負責”，直言“我請辭民眾黨就四分五裂了”，凸顯民眾黨缺乏接班梯隊，中國國民黨接班梯隊還有台中市長盧秀燕、“立委”江啟臣等人，即便此次折損侯友宜，仍是有將可點，反觀民眾黨卻僅柯一人，每一次的參選都是耗損，而現階段新竹市長高虹安形象也遭扭曲，除非高獲無罪判決，否則這一著棋，柯僅能按兵不動。



二、柯文哲在2024大選雖然成功將空軍轉為陸軍，但369萬票恐怕已是台灣有史以來政治人物操盤空戰的極限，只是距離賴清德的558.6萬票，相差了近189.6萬票，還得另覓方法突破。柯文哲自稱是“會進化”的政治人物，2026地方選舉、2028大選又會如何進化修補，會是民眾黨能否持續突圍壯大的觀察指標。