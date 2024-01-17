中国式现代化的价值追求

中評社北京1月17日電／习近平总书记指出：“中国式现代化，是中国共产黨领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特徵，更有基於自己国情的中国特色。”中国式现代化的核心是人，嵌入社会主义內在价值追求的中国式现代化，基於以人民为中心的价值取向，将“人的发展的平等机会”作为自身的价值追求，这就決定了“中国式现代化”具有与“西方资本主义现代化”完全不同的价值追求。



马克思、恩格斯创立的科学社会主义，其价值追求是建立一个消灭私有制、消灭剥削、人人平等、个个幸福、按需分配的理想社会，这个理想社会就是共产主义。在这个理想社会中，社会物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高，“代替那存在著阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那裡，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”，阶级之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的对立和差别没有了，每个人都能夠得到自由而全面的发展，人与人之间、人与自然之间形成了一种和谐的关系，“这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃”。“人的全面解放”和“人的自由发展”，成为价值追求的终极目标。中国共产黨是以马克思主义为指导思想的黨，中国共产黨的价值追求本质上与科学社会主义的终极价值追求是一致的，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，本质上就是中国式现代化的价值追求。



中国式现代化的价值追求之一：全面建成社会主义现代化強国



世界上既不存在定於一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。我们推进的现代化，是中国共产黨领导的社会主义现代化。中国“既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路”，而是走一条中国式现代化之路，“坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中”。中国人民选择中国共产黨领导下的以马克思主义作为理论指导的社会主义现代化道路，是历史的必然。在国家和民族危机日益深重、文明蒙尘的半殖民地半封建社会，中国人民奋起抗争，曾尝试选择过改良道路、君主立宪制、资本主义道路，但在当时条件下始终行不通，“资本逻辑”主导的西方资本主义企图将中国变成其资本扩张和殖民掠夺的新领地，实现“帝国主义所允许范围內的现代化”，最终也是以失败告终。衹有中国共产黨领导的社会主义新中国的建立，才真正成就了符合本国国情的现代化发展之路。正如邓小平指出的，“过去搞民主革命，要适合中国情况，走毛泽东同志开辟的农村包围城市的道路。现在搞建设，也要适合中国情况，走出一条中国式的现代化道路”。黨的二十大报告明确指出：“中国式现代化，是中国共产黨领导的社会主义现代化”，“从现在起，中国共产黨的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化強国、实现第二个百年奋斗目标”。



中国式现代化是与社会主义的有机结合，这是中国式现代化的制度追求，是由社会主义价值原则和核心理念所決定的。这是因为：一方面，社会主义坚持以人为本、以人民为中心的价值原则，区别于资本主义以资本为本、以实现资本增值为基本逻辑的现代化发展逻辑。“中国式现代化”与“西方资本主义现代化”的本质区别，不在於有没有资本、搞不搞市场经济，而在於现代化的价值追求是什麼。以“资本为本”、追求剩餘价值最大化的是资本主义现代化，“以人为本”、追求人的全面发展的是社会主义现代化。中国式现代化坚持走中国特色的社会主义道路，目的是实现“两个解放”，即在保证社会劳动生产力高度发展的同时又保证每个生产者个人最全面的发展。另一方面，社会主义以“人类社会”的公共利益为立足点，不同于资本主义现代化的“利己主义”法则。因此，中国式现代化以“共同体”或“社会”的价值为基本遵循，以实现社会平等和共同富裕为价值追求，並借助“制度—实践”的系列制度安排和制度设计来落实，要控制资本垄断、引导和规范市场经济，解決发展不平衡不充分的矛盾，以防止两极分化、实现共同富裕对冲资本主义现代化的所谓“自由市场经济模式”，以“全过程人民民主”对冲所谓西方资本主义现代化的“自由民主模式”。



中国式现代化的价值追求之二：实现中华民族伟大复兴



中国是世界上四大文明古国之一，也是世界上唯一一个文明从未中断的国家，产生了无数引领世界潮流的思想家、政治家和军事家。四大发明影响了世界文明发展进程。春秋时期的政治生态、盛唐时期大气包容的人文精神，农耕文化的繁荣，中华民族为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。古代中国一直走在世界前头，独领风骚数千年。“中华之名词，不仅非一地域之国名，亦非一血统之种名，乃为一文化之族名”，在“许多世纪以来，一直是人类文明和科学的巨大中心之一”。近代以来，清政府腐败无能，在西方列強的掠夺欺凌下，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，中国落伍了，更谈不上什麼现代化。



实现中华民族伟大复兴是近代以来中国人民的梦想和追求，但衹有在中国共产黨成立以后，“中华民族伟大复兴”的航程才正式开启，正如习近平总书记所指出的：“一百年来，中国共产黨团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。”中国共产黨的主要缔造者之一李大钊首先提出了“中华民族之复活”，“复活”与“复兴”虽有一字之别，但意思基本一致。毛泽东在解放战争全面胜利前夕指出，要“使中华民族来一个大翻身”。新中国的成立为中华民族伟大复兴奠定了坚实的基础，改革开放为中华民族的伟大复兴开辟了广阔前景，尽管邓小平没有明确使用“中华民族伟大复兴”的提法，但他制定了中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，提出了“振兴中华民族”概念。2001年庆祝中国共产黨成立80周年时，江泽民首先提出“中华民族伟大复兴”这一概念，並在2002年黨的十六大报告中強调，中国共产黨从成立那一天起，就“肩负著实现中华民族伟大复兴的庄严使命”；2011年在庆祝中国共产黨成立90周年大会上，胡锦涛再一次強调“中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景”。



黨的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，习近平总书记对“中华民族伟大复兴”进行了系统化、理论化的阐释，並将其形象地称为“中国梦”。自此以后，中华民族伟大复兴成为中国式现代化的价值追求的最強音。黨的二十大报告明确指出，“从现在起，中国共产黨的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化強国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”中国式现代化是中华五千年文明的延续、迭代与创新，赋予了中华民族伟大复兴新的生机，展现出中华民族伟大复兴的光明前景，並推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，实现中华文明、社会主义文明和现代文明有机融合，构建起人类文明新秩序、开创出人类文明新形态。

