突破新能源產業高端化“瓶頸”

中評社北京1月17日電／國務院關稅稅則委員會近期公布了2024年關稅調整方案，並於2024年1月1日起正式實施，其中硫酸鎳的進口暫定關稅稅率從2%降為零，預計每年能為我國新能源產業降低稅負逾3000萬元，將為新能源產業的發展進一步添力續航。



隨著《“十四五”現代能源體系規劃》《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》等政策的發布與實施，我國能源綠色低碳轉型步伐加快，新能源產業保持快速發展勢頭。國家能源局數據顯示，2023年我國風電和光伏發電裝機規模穩居全球首位，實現了高水平能源利用，消納水平保持高位，能源產業技術創新亮點紛呈。新能源產業逐漸邁向高端化、現代化。



新能源產業高端化是通過技術領先、價值創造、產業鏈協同、國際合作與競爭等方式，提升能源安全保障能力，降低對傳統能源的依賴，推動能源的清潔低碳轉型。這有助於構建新型能源體系，實現能源安全保供和清潔轉型雙提升、雙平穩，支撐“雙碳”目標，提升我國在全球能源治理中的地位和話語權，增強國際競爭力。



不過，在向高端化發展過程中，我國新能源產業依然面臨諸多挑戰，如技術方面亟待改善各自為戰、科研合力不足，打破核心技術和重要裝備封鎖的現狀；資源方面要規避上游資源端控制和壟斷原料的風險，著力打造新能源聚鏈成群的“熱地”；積極應對海外市場干擾和融資的困難；等等。我國新能源產業有待從多個維度實現重點突破。



推進新能源產業實現智能化、綠色化發展。強化創新驅動、加大技術投資。增強智能製造和數字化升級支持力度，實現新能源產業與信息技術深度融合；推動退役風電機組、光伏組件回收處理技術和新產業鏈發展，實現產業鏈全生命周期閉環式綠色發展；推進關鍵技術突破，加快推動關鍵基礎材料、設備、零部件等技術升級；瞄准新型電力系統、安全高效儲能、氫能、新一代核能體系、二氧化碳捕集利用與封存、天然氣水合物等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技示範項目。



積極參與全球分工，推動我國新能源產業與國際接軌。為了應對日趨嚴峻的國際市場環境，我國新能源企業要在確保相關技術、能源產業鏈供應鏈自主可控的前提下，鼓勵企業“走出去”，通過併購、合資等方式拓展國際市場，與全球新能源產業鏈上下游企業建立緊密的合作關係，積極融入全球價值鏈，共同開發國際市場。提升我國新能源產業在全球產業格局中的地位和影響力。



政府繼續完善新能源產業相關的稅收政策、產業政策、環境政策。通過各層級規劃和信息披露加強產業鏈上下協同、科學統籌，引導經營主體根據供需關係與價格信號理性開展投資決策，防範無序化競爭，進一步增強產業鏈韌性。同時，通過國際能源政策對話、加強與國際組織合作等方式，參與構建國際通行規則和規範的全球能源治理體制，增強在國際能源領域的話語權和影響力。



來源：經濟日報 作者：胡春立



