《逆癌》：余家政教授醫學突破癌症治療燈塔

余家政教授 中評社高雄1月17日電（作者 林富男）在南台灣泌尿腫瘤領域，權威中的權威余家政教授，不僅是高雄榮民總醫院外科部的部長，也是一位享譽盛名的教育者和創新者。今天，作者有幸介紹他的最新力作——《逆癌》｡



《逆癌》，是余教授與另外兩位泌尿科權威專家——林口長庚紀念醫院馮思中教授和高雄義大醫院林嘉祥教授合著，共同探討了泌尿腫瘤最新治療進展。書中不僅包含了最新醫學知識，還強調了醫病共享決策的重要性，鼓勵患者成為自己健康的主人｡



這本書不僅是關於泌尿腫瘤醫學指南，更是一部關於戰勝癌症的精神指南。其中，作者特別讀懂余家政教授深入淺出地闡釋了癌症的複雜性，並提供了實用預防、診斷和治療策略，它旨在幫助患者及家屬共同面對癌症挑戰｡



余教授的治療方法深受患者和同行尊敬。他不僅手術技術精巧高超，更展現對患者深切關懷。許多在與癌症戰鬥到最後關頭的患者，在他幫助下恢復了正常生活，其中包括我的親表姐及至友們在內的許多案例｡



《逆癌》這本書將於1月21日下午14:00在高雄台鋁書屋舉行新書發表會。藉此，誠摯邀請大家共同參與，深入瞭解余家政、馮思中、林嘉祥三位教授的治療哲學，以及他們如何幫助無數患者重獲新生。我們預期這將成為泌尿腫瘤領域經典之作。它不僅為醫生和患者提供了寶貴知識，也為所有關心健康的人提供了最好參考｡



在面對癌症挑戰時，《逆癌》不僅是一盞指路明燈，更是一劑強心針。它告訴我們，在科技和人文關懷的共同努力下，與癌症共存並非遙不可及的夢想｡



余教授在泌尿腫瘤治療領域擁有極高權威地位。他在醫學界享有盛譽，更是廣大患者心中的救星。他的方法不僅基於深厚醫學知識，更融入了對患者深切的同情和理解｡

