普惠金融重在精準、可持續

中評社北京1月17日電／中央經濟工作會議提出，要引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。接下來，如何進一步提升普惠金融的力度、精度、准度、效度，成為題中之義。



近年來，我國對小微企業、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果等重點領域的支持力度和服務強度呈現增量、擴面、提質、優化結構的可喜態勢，以金融的普惠性有效緩解發展不平衡、不充分的問題。但從健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系這一要求來看，目前普惠金融的覆蓋觸達、產品供給、服務支持等方面的能力，仍有進一步提升的空間。未來，資本市場應重視提升直接融資效能，豐富金融服務方式，使普惠金融與科技金融、綠色金融、養老金融、數字金融這四篇“大文章”結合，並確保普惠金融自身的可持續性。



從拓寬市場經營主體直接融資渠道的角度來講，應把更多金融資源配置到社會發展的重點領域和薄弱環節。發展多元化股權融資、大力提高上市公司質量，健全相互補充、互為促進、適度競爭的多層次資本市場，完善相應的差異化制度安排，以多元包容、精準支持的上市條件，對不同類型、背景、行業、地區和成長階段企業的首次發行上市、再融資、併購重組、股權激勵等實現全覆蓋。針對中小微企業、科技企業、涉農企業普遍具有的投資周期長、基礎信息不全、收益不穩定、風險水平高、輕資產模式、抵押資產相對有限等特點，確保提供高效、多元、快捷、安全、延續的直接融資支持。充分發揮私募股權投資基金、創業投資基金與政府投資基金的專業投資能力、投後管理能力，促使其提升對成長型企業、中小微企業、涉農企業、欠發達地區和民族地區企業中優質標的的包容性、針對性和支持效度，成為“探礦人”“護航者”“助推器”。在推動債券市場高質量發展的過程中，確保股權融資和創新創業、小微企業、“三農”、科技創新等領域專項融資工具的協同發展，全面提升債券市場運行活力和質量。



從豐富資本市場服務小微、科技、涉農企業和大眾的方式來看，應通過搭建股權、債權、信貸、保險、期貨、擔保、保理、租賃、農村金融服務等多位一體的綜合金融服務平台以及普惠理財產品和服務等專屬體系，大力發展各類針對創新、科技、中小微、涉農等經營主體和大眾群體的定向服務與專設產品，強化多元性、包容性、差異性、可得性、市場導向性。通過政策激勵的引導，資金、人才、技術等元素流向重點領域、薄弱環節、成長型主體和欠發達地區，並實現良性互動和深度合作。



從做好與科技創新、綠色轉型、數字經濟、養老服務等重點工作銜接、協調、配合的視角來看。聚焦先進製造、技術改造升級、數字化經濟、生態優先、低碳發展、污染治理、農業強國建設、城鄉融合發展、新市民群體培育、安老適老康養服務等重點服務領域，使金融服務優化流程設計、擴展廣度深度、開拓觸達渠道、完善產品體系，打造融合價值投資、價格發現、信用培育、風險補償等方面的良性機制。



同時，還要看到的是，普惠金融的發展應與金融健康、金融監管並重。要以普惠金融作為構築負責任金融生態圈的抓手，與面向企業及個人的責任感構建、能力培育、監管制度建設與完善、投資者教育與權益保護等工作有機結合起來，實現社會和經濟協調、平等共享、可持續發展。加強和完善重點領域基礎設施和發展環境建設，有序推進數字普惠金融發展，促進人工智能等先進技術與普惠金融的融合，促使金融機構平衡業務發展、效率提升、成本控制、風險管理、責任能力建設之間的關係，有效識別、壓降、對衝、緩釋、轉移風險，嚴守不發生系統性風險的底線。加強資本市場法治建設，並在著力提升監管有效性的同時給予必要和適度的創新發展空間。



來源：經濟日報 作者：龐溟



