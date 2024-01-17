文旅市場要在新、細、長上下功夫

中評社北京1月17日電／2023年，線下消費場景回暖復甦，人們的消費熱情持續升溫。以文化旅遊為代表的線下娛樂活動明顯增加，帶動我國文化消費快速增長，產業規模不斷擴大，展現出巨大的發展潛力。文化和旅遊部不久前公布的數據顯示，2023年前三季度，國內旅遊總人次達36.74億，比上年同期增加15.80億人次，同比增長75.5%。如何進一步激發文旅市場消費潛力？要在新、細、長上下足功夫。



“新”字要創新。2023年以來，“特種兵游”“反向游”“鄉村游”等新型旅遊方式層出不窮，反映出人們對旅遊的需求已經從簡單的觀光旅遊向體驗旅遊、休閑旅遊等更高層次的需求轉變，這為文旅消費的發展提供了廣闊的市場和空間。文旅市場要緊跟消費升級新趨勢，在融合中不斷實現產品創新。一方面，要豐富文旅消費新場景。瞄准消費者“回歸線下社交”“沉浸式體驗”等情緒需求，大力發展本地生活、夜間經濟等，構建主客共享的文化和旅遊消費新空間。另一方面，要豐富文旅消費新業態。通過探索“音樂+旅遊”“演出+旅遊”“展覽+旅遊”“賽事+旅遊”等創新發展路徑，催生沉浸式旅遊、研學旅遊、工業遺產游等新業態，以產品創新激發文旅消費活力。



“細”字要用心。隨著我國居民消費水平持續提高、消費結構不斷優化升級，文旅消費覆蓋人群越來越廣，市場需求不斷細分。下一步，文旅消費發力的重點在於為細分市場創新更多的消費產品，實現需求和供給的精準對接。比如，布局“一老一小”新賽道。支持企業圍繞銀發、親子和青年學生群體開發老年旅遊、親子旅行和研學教育等產品，持續加大細分市場優質產品供給力，打造更加豐富的產品和服務矩陣，更好滿足人民群眾多樣化、個性化、品質化的文旅消費需求。



“長”字要堅持。文旅市場的復甦來之不易，不能讓不合理低價游、演出市場黃牛等亂象侵犯消費者正當權益，破壞文旅市場良性發展。進一步激發文旅消費潛力，要建立起文旅市場長效監管機制，持續改善文旅市場消費環境，提振消費信心。要充分利用互聯網、大數據等現代信息技術，建立旅遊市場環境監測、預警機制。採取更加科學有效的手段強化市場監管、維護市場秩序，以優質的文化產品和服務來回應消費者的美好期待。



讓文旅消費持續熱下去，唯有在新、細、長上下一番真功夫，才能進一步激發文旅市場更強勁的發展動力。



來源：經濟日報 作者：陶然



