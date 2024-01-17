快評：利劍高懸　《反分裂國家法》不是紙老虎

中評社快評／大陸國家安全部微信公眾號16日發布題為“《反分裂國家法》利劍高懸”的文章，指出這部依據憲法制定的“反”字頭的法律，實施近19年來成為名副其實高懸在“台獨”分裂勢力頭頂的利劍，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供了堅實法治保障。



文章詳列《反分裂國家法》第8條“國家得採取非和平方式及其他必要措施”的三種情形：“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。文章指出，這些都明晰了國家在兩岸關係上的紅線底線。文章奉勸台灣情治部門，若甘當“台獨”分裂勢力的“馬前卒”、“急先鋒”，結局只會粉身碎骨、身敗名裂。



《反分裂國家法》於2005年3月14日在第十屆全國人大第三次會議上通過，同日起施行。2004年陳水扁連任後，大陸即著手推動制定該法。過去，《反分裂國家法》常被視為一部“備而不用”的法律，因為該法傾向於“和平統一”及相關的“一國兩制”台灣方案。近年兩岸關係急遽惡化，民進黨當局肆意破壞“九二共識”及“和平統一”的政治基礎和制度條件，一步步倒逼大陸選擇“非和平方式”解決兩岸統一問題。



1月13日，台灣大選結束，“雙獨組合”、民進黨的“賴簫配”勝出。1月14日，大陸官媒透過微博披露解放軍船艦海上操演影片；1月15日，太平洋島國瑙魯政府宣布與台灣斷絕外交關係並承認中國大陸。1月16日，大陸國家安全部發表文章“《反分裂國家法》利劍高懸”。外界相信，大陸後續會有更大動作。



《反分裂國家法》是有制度理性和牙齒的，不是紙老虎！利劍高懸，劍指“台獨”勢力，要遏制的是他們分裂國家的行徑，維護的是台灣海峽地區的和平穩定。