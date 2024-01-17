一艘駛往以色列的希臘貨船在紅海海域遇襲

中評社香港1月17日電／據希臘當地媒體報導，一艘希臘貨船16日在紅海海域遭到導彈襲擊。



報導援引英國安布里安全風險管理公司的消息稱，一艘懸掛馬耳他國旗的希臘散貨船遭到導彈襲擊，目前沒有人員傷亡的消息。



新華社援引報導說，當時這艘貨船正從越南經紅海駛往以色列。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，關聯以色列的船只是該組織的“合法打擊目標”。胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。