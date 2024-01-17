【
大
中
小
】 【
打 印
】
一艘駛往以色列的希臘貨船在紅海海域遇襲
http://www.CRNTT.com
2024-01-17 08:49:58
中評社香港1月17日電／據希臘當地媒體報導，一艘希臘貨船16日在紅海海域遭到導彈襲擊。
報導援引英國安布里安全風險管理公司的消息稱，一艘懸掛馬耳他國旗的希臘散貨船遭到導彈襲擊，目前沒有人員傷亡的消息。
新華社援引報導說，當時這艘貨船正從越南經紅海駛往以色列。
自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，關聯以色列的船只是該組織的“合法打擊目標”。胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以色列防長：加沙北部“高強度”戰鬥已結束
(2024-01-16 09:26:52)
也門紅海城市荷台達發生爆炸
(2024-01-16 09:08:03)
以色列發生疑似駕車襲擊致1死17傷
(2024-01-16 09:00:49)
反坦克導彈當狙擊武器用，黎真主黨令以軍頭疼
(2024-01-15 11:16:43)
巴以衝突滿百日，何時休？
(2024-01-15 09:47:38)
美英聯手空襲，紅海局勢驟然升級
(2024-01-14 15:58:38)
以總理再提重新控制“費城走廊” 埃及警告
(2024-01-14 14:59:31)
以軍稱已有188名士兵死於地面軍事行動
(2024-01-14 14:40:53)
美英聯手空襲，紅海局勢驟然升級
(2024-01-14 11:35:59)
內塔尼亞胡：將繼續在加沙的軍事行動
(2024-01-14 10:29:15)