中評社北京1月17日電／網評：護好革命文物 用好生動教材



來源：人民日報 作者：李鐵林



前不久，廣東革命歷史博物館全面改造提升的廣州近代史博物館（廣東咨議局舊址）主體陳列“紅色廣州 英雄城市——廣州革命歷史陳列”正式向公眾開放。展廳內，一條紅布帶被安放在獨立展櫃中，吸引了來往觀眾的目光。原來，當年參加廣州起義的人員沒有統一的服裝，為了方便識別敵我，大家每人一條紅布帶，戴在脖子上或綁在手臂上。歷經歲月洗禮的布帶，無聲訴說著革命先輩熾熱深沉的家國情懷，給人以心靈的震撼和啟迪。



知所從來，方明所往。革命文物承載黨和人民英勇奮鬥的光榮歷史，記載中國革命的偉大歷程和感人事跡，是黨和國家的寶貴財富，是弘揚革命傳統和革命文化、加強社會主義精神文明建設、激發愛國熱情、振奮民族精神的生動教材。浙江嘉興南湖紅船、中國人民革命軍事博物館陳列的紅一方面軍的第一部電台、井岡山革命博物館收藏的賀頁朵的入黨宣誓書……今天，我們與革命文物的每一次對話，都是一次思想的洗禮；對革命歷史的每一次回望，都是一次精神的傳承。在這個意義上，我們理應加強革命文物保護利用。



歷史因銘記而永恒，精神因傳承而不滅。新時代以來，從中辦、國辦印發《關於實施革命文物保護利用工程（2018—2022年）的意見》，到31個省（區、市）和新疆生產建設兵團制定革命文物保護利用工程實施方案，再到中央財政對革命文物保護展示投入予以傾斜……革命文物工作頂層設計不斷完善提升，部門協作、央地聯動更加密切，革命文物史實研究和價值挖掘得以深化，革命文物保護級別得到提升，保護管理狀況顯著改善。據統計，全國登記的不可移動革命文物達3.6萬多處、國有館藏可移動革命文物超過100萬件（套），全國革命文物資源家底基本摸清，革命文物整體保護取得突破。



也應看到，革命文物保護利用仍存在一些薄弱環節。比如，革命文物分布地域廣、類型多，保存狀況、保護難度、展示水平不一，特別是總量巨大的低級別不可移動文物的保護狀況有待進一步改善。再比如，一些革命文物缺乏與公眾連接的有效渠道，教育功能和社會影響力尚未得到充分發揮。



保護好、闡釋好，是運用好的堅實支撐。一方面，保護是革命文物工作的前提和基礎，應加強對革命文物和革命文獻檔案史料、口述資料的調查征集工作，做好館藏革命文物的認定、定級、建賬和建檔工作，並針對不同地區、不同種類、不同等級革命文物，科學制定保護策略。另一方面，應進一步深化革命文物的研究和闡釋工作，深入挖掘革命文物背後的故事，再現革命文物所承載的夢想和追求、情懷和擔當、犧牲和奉獻。



加強革命文物保護利用，也需要進一步探索革命文物的創新傳播路徑。在河南，鄂豫皖革命紀念館將館藏資源與市場需求相結合，開發“大別有禮”系列文創產品，收穫良好社會反響；在甘肅，南梁革命紀念館依托革命文物資源開展“南梁精神”進校園活動，將南梁精神傳承與青少年思政課有機融合，拉近了學生與革命文物的距離。實踐表明，堅持在保護中創新、在創新中發展，積極創新展陳形式、傳播方式、產品形態，革命文物的生命力和影響力將不斷增強。



習近平總書記指出：“加強革命文物保護利用，弘揚革命文化，傳承紅色基因，是全黨全社會的共同責任。”每一件革命文物，都是理想信念教育的生動教材。用心用情用力保護好、管理好、運用好革命文物，講好黨的故事、革命的故事、英雄的故事，我們定能更好地從革命歷史中汲取智慧和力量，增強砥礪奮進的信心和勇氣。