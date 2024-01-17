中評社北京1月17日電／網評：讓更多冷門絕學熱起來



來源：人民日報 作者：石羚



“3000年前的煮飯工具長什麼樣”“原來真的有甲骨文情書”“哪個字是甲骨文裡的最萌表情包”……近期，學習甲骨文的95後女孩李右溪（本名李瑩）因一段交流甲骨文的視頻出圈，甲骨文研究這一冷門絕學，與短視頻一結合，獲得了意想不到的大量關注。



這並不是甲骨文第一次火出圈。從00後講解員編排甲骨文形體舞，到演繹甲骨文的廣播操在校園流行，一段時間以來，看起來晦澀難懂、難以接近的甲骨文頻頻引發關注。互聯網時代，蘊藏著民族精神密碼的古老文字，賦能以網絡時代的傳播方式，滿足著當代人的精神文化生活需要。



傳統文化熱持續升溫，甲骨文獲得更多受眾絕非偶然。近年來，與甲骨文等相關的歷史、考古類專業時有出圈表現。冷門絕學熱起來，進入大眾視野，是一件可喜的事，也是一個好的開始。人們看到象形字有趣，卻未必瞭解古文字的源流與發展，也未必知道考證一個甲骨文字有多難。事實上，甲骨文研究仍是需要學者專心致志的嚴肅學問，每一點發現都離不開日復一日的堅持與付出。將公眾討論的熱潮轉化為學術研究的熱情，還有很長的路要走。



推動中華優秀傳統文化傳承發展，離不開學者的專業研究，也需要全社會的共同努力。既要從制度上下功夫，在學科建設、規劃等方面綜合施策，也要在認識上做功課，扭轉人們的“偏見”。甲骨文研究被不少人看作“無用之學”，但“無用之用，方為大用”。從讀懂最早的疾病、氣象記錄，還原鮮活的歷史圖景，到為漢字演變尋根溯源，深化文字學、語言學研究，再到探尋中華文明源頭，解讀“何以中國”的深層密碼……推動中華文明重煥榮光，讓更多人從源遠流長的文脈中感受到力量，恰恰需要這樣的“無用之學”。



由此，我們更能理解通過短視頻進行甲骨文知識普及等的意義所在。埋下一顆種子，收穫一片樹林。讓更多人瞭解學科的意義，就能期待更多有志於此的年輕人得其門徑而入，成為“為往聖繼絕學”的後備力量，為學科發展、文化傳承注入生命力。從這個意義上說，傳統文化需要專業的研究者，也需要專業的普及者。利用更豐富的形式、更現代的語言，讓中華優秀傳統文化活起來，形成傳承中華文明的濃厚社會氛圍，才能讓更多冷門絕學真正熱起來。