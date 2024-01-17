斯洛伐克總理反對限制匈牙利在歐盟權利

1月16日，在匈牙利首都布達佩斯，匈牙利總理歐爾班（右）與斯洛伐克總理菲佐出席聯合新聞發布會。（來源：新華網） 中評社北京1月17日電／據新華網報導，斯洛伐克總理菲佐16日在匈牙利首都布達佩斯表示，斯洛伐克不支持限制匈牙利在歐盟的權利，並在歐盟預算、對烏克蘭援助等問題上支持匈牙利的建議。



匈牙利總理歐爾班當天與到訪的菲佐舉行會談。菲佐在會談後舉行的聯合新聞發布會上表示，反對任何“旨在懲罰爭取國家主權和獨立的國家”的措施。匈牙利在歐盟的權利衹有在所有成員國達成共識的情況下才能受到限制，而他絕不會同意這樣的“攻擊”。廢除成員國的否決權並在重要的安全和政治問題上引入“特定多數同意”決策機制將是“歐盟終結的開始”。匈牙利關於歐盟預算和對烏克蘭援助的建議“明智且合理”，斯洛伐克將支持這些建議。



歐爾班表示，定於2月1日舉行的歐盟峰會將聚焦進一步援助烏克蘭和對歐盟預算的修改。他說，對烏克蘭的進一步援助“不應損害歐盟預算”。他建議在歐盟預算外為烏克蘭創建一個金融工具，並表示匈牙利願從國家預算中貢獻自己的份額。



歐爾班說，匈牙利和斯洛伐克關係正處於最好時期，兩國利益在“至少在99%的情況下”是一致的，主權對兩國都至關重要。雙方在經濟和能源安全方面相互支持，斯洛伐克是匈牙利第三大貿易夥伴，匈牙利確保向斯洛伐克供應石油的過境路線，而匈牙利四分之一的電力進口來自斯洛伐克。雙方同意制定第二個雙邊合作計劃，並決定成立一個委員會負責協調該計劃。