多部門有關負責人談保障春運平安有序運行

1月12日，春運火車票開始發售，旅客在上海火車站售票大廳購買火車票。（來源：新華網） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，1月26日，2024年春運將拉開帷幕，預計今年春運期間全國跨區域人員流動量將達90億人次，是2023年同期的近2倍，多項數據將創歷史新高。今年春運總體形勢如何？如何保障春運工作有序平穩安全運行，讓回家路走得暢、走得好？在16日召開的國新辦發布會上，多部門有關負責人進行了回應。



客貨運輸量將高位運行



隨著經濟社會全面恢復常態化運行，群眾出行意願強烈，叠加春節假期延長等因素影響，今年春運出行需求將進一步釋放。



“根據我們的預測，40天內大概有90億人次出游、探親、休閑等。”綜合運輸春運工作專班副組長、交通運輸部副部長李揚說，預計今年春運期間跨區域人員流動量、自駕出行占比都將創下歷史新高。



從傳統營業性運輸來看，預計全國鐵路將發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次；民航旅客運輸量將突破8000萬人次，有望創歷史新高；包括鐵路、公路、水運、民航等營業性客運量將全面回升，預計將達18億人次。



與此同時，伴隨公眾出行習慣發生結構性變化，加上春節假期免收小客車通行費時長增加等影響，人們選擇自駕出行的意願顯著增強。預計春運高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量約有72億人次，自駕出行占全社會人員出行量的比例將突破8成。



除此之外，包括蔬菜、水果、肉蛋奶等民生物資，煤炭、天然氣等保暖保供能源物資，以及春耕備耕物資的運輸需求旺盛，保通保暢壓力較大。

