2023年持槍爆炸犯罪案件同比下降20%

（來源：新華網） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，記者1月16日從公安部獲悉，2023年，全國公安機關共破獲槍爆案件2萬起，抓獲違法犯罪嫌疑人2萬人，持槍爆炸犯罪案件同比下降20%。



2023年5月，公安部充分發揮打擊整治槍支爆炸物品違法犯罪部際聯席會議牽頭作用，會同最高人民法院、最高人民檢察院、中央宣傳部、中央網信辦、國家郵政局等部門聯合組織開展新一輪為期三年的打擊整治專項行動，持之以恒嚴管嚴控槍爆物品，嚴打嚴治槍爆違法犯罪。各地區、各部門按照統一部署，迅速破獲了一批涉槍涉爆案件，收繳了一批非法槍爆物品，消除了一批槍爆安全隱患。



在嚴打槍爆違法犯罪的基礎上，深入開展集中清查收繳行動，全力收繳流散社會的非法槍爆物品。2023年9月，公安部組織全國170個城市集中開展銷毀非法槍爆物品活動，對全國公安機關收繳和群眾主動上繳的氣槍、獵槍等14萬餘支槍支及一批炸藥、雷管等爆炸物進行集中安全銷毀。



公安機關著眼源頭防控，會同有關部門開展槍支排查整治、槍彈運輸安全檢查、民爆危化品安全生產專項治理等，推進煙花爆竹轉型升級集中區建設，督促從業單位落實主體責任，嚴格執行安全管理制度，及時發現整改問題隱患，努力從源頭上消除安全風險。2023年，各地公安機關累計檢查槍爆從業單位1.9萬家，督促整改安全隱患1.8萬處。



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