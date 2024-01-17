李強抵達都柏林對愛爾蘭進行正式訪問

當地時間1月16日晚，應愛爾蘭總理瓦拉德卡邀請，國務院總理李強乘包機抵達都柏林國際機場，開始對愛爾蘭進行正式訪問。愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安等到機場迎接。（來源：新華社） 中評社北京1月17日電／據新華社報導，當地時間1月16日晚，應愛爾蘭總理瓦拉德卡邀請，國務院總理李強乘包機抵達都柏林國際機場，開始對愛爾蘭進行正式訪問。



愛爾蘭環境、氣候與通訊部長兼交通部長瑞安和中國駐愛爾蘭大使何向東等到機場迎接。



李強表示，今年是中愛建交45周年。45年來，中愛堅持相互尊重、平等相待，已經成為不同歷史文化、不同政治制度國家友好相處、合作共贏的典範。特別是近些年，在兩國元首的戰略引領和共同推動下，中愛關係健康穩定發展，各領域合作取得豐碩成果。中愛的發展理念相近、利益契合，兩國關係與合作發展前景廣闊、潛力巨大。中方願同愛方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動中愛互惠戰略夥伴關係不斷取得新成果，持續造福兩國和兩國人民。



李強是在結束出席世界經濟論壇2024年年會並對瑞士進行正式訪問後抵達都柏林的。離開瑞士時，瑞士聯邦政府高級官員和中國駐瑞士大使王世廷、常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭等到機場送行。