中評鏡頭：台北中山堂　清朝布政司衙門舊址

台北市中山堂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月18日電（記者 張穎齊）位在台北市中正區的中山堂，舊址是清朝台灣布政使司衙門，是當時福建台灣省最高行政機關，在日據時期被改建為台北公會堂，直到1945年國民政府接收後，才更名為中山堂，現址建有孫文銅像，蔣介石更在此舉行過“台灣光復一周年紀念大會”。



中山堂最早的舊址源自1845年，大清帝國設置台灣布政使官職，同年於臺北府城西門內的西門街北側，建布政使司衙門，該衙門是福建台灣省最高行政機關。1895年5月乙未戰爭初期，該布政使司亦為台灣民主國的總統府，不過只維持十數天。同年6月日本占領台北並接收該布政使司衙門，17日舉行據台始政式典禮，也代表開始展開長達50年的日據時期。



中山堂落成於日據時代1936年，為日本建築家井手薰的作品，1946年10月21日蔣介石的國民政府抵達台北，蔣也參加在中山堂舉行的“台灣光復一周年紀念大會”。1949年10月10日，中山堂孫文像揭幕，為台灣第一座露天的孫文銅像。



之後，中山堂成為舉行“國民大會”、正副“總統”就職典禮及政府接待外賓的主要場所，直到陽明山中山樓落成為止；但“國民大會”秘書處仍設於中山堂中華路側，直到“國民大會”停止運作。歷史上舉凡美國總統尼克森、南韓首位總統李承晚、南越首位總統吳廷琰、菲律賓總統卡洛斯·加西亞、伊朗國王巴勒維等元首“訪華”，都是在此接受“國宴”招待。此外1954年《中美共同防禦條約》亦在此簽定。



中山堂寬60公尺半，側深達113公尺，共有4層樓，該建築面積共達4000平方公尺左右，而這建築又是由集會堂與餐廳兩部分組成，其中“集會堂”內分兩層，上層與下層合計共觀眾席2056席。因可播放電影，1950年代至1990年代為公教人員免費電影院所在，也曾是“國民大會”開會的所在地，到1966年中山樓完工後才改至該處開會，其後面靠中華路一側，是“國民大會”秘書處的辦公室。



中山堂落成迄今有88年歷史，如今的廣場成為台北市民休憩、遛狗、親子共樂的地點，中山堂也開放民眾參觀，還有售票的展廳，海內外遊客可到此一遊。