國台辦1月17日例行新聞發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國台辦於1月17日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華主持發布會並就2023年兩岸關係發展情況、2024年兩岸關係展望、台灣地區選舉結果、兩岸經貿產業合作等近期兩岸關係熱點議題予以回應。以下是發布會全文：



陳斌華：各位記者朋友，今天是2024年國務院台辦首次例行新聞發布會，先跟大家問一聲新年好，請大家提問。



人民日報記者：習近平總書記在2024年新年賀詞中強調，“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光”。請問如何深入理解並貫徹落實？



陳斌華：習近平總書記的講話內涵豐富、意義重大，指明了祖國必將統一的歷史大勢，對兩岸同胞提出了殷切期望。台灣是中國不可分割的一部分。衹有實現祖國統一，才能從根本上清除“台獨”分裂的隱患，徹底粉碎外部勢力“以台制華”的圖謀，捍衛國家主權、安全、發展利益；才能結束兩岸長期政治對立的特殊狀態，實現台海永久和平，把兩岸同胞的智慧和力量更好地凝聚起來，維護好、建設好我們共同的家園，創造全體中華兒女和中華民族更加幸福美好的未來。



在攜手同心實現中華民族偉大復興的新征程上，台灣同胞將同大陸同胞一道，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪。我們將深入貫徹習近平總書記2024年新年賀詞精神，堅持團結廣大台灣同胞，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，加強兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一和民族復興的偉大進程。



中央廣播電視總台《海峽兩岸》記者：中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語。請發言人解讀這篇寄語的要點。



陳斌華：宋濤主任1月2日發表新年寄語，代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。宋濤主任在寄語中重申中央對台大政方針，總結回顧2023年對台工作，呼籲兩岸同胞團結一心、攜手奮鬥，共襄祖國統一偉業，共創民族復興美好未來。

