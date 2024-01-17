調查：本港零售酒店住宅投資受青睞

圖片來源：香港商報 中評社香港1月17日電／世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷昨日（16日）表示，香港的高昂融資成本加劇房地產的負收益，為房地產投資者面臨挑戰。不過，在內地經濟強勁增長的推動下，香港經濟預計將於今年復甦，加上潛在減息將激發投資興趣並創造更多投資機會，零售、酒店及住宅資產，將受到投資者的青睞。



香港商報報導，世邦魏理仕昨日發表《2024年亞太區投資者意向調查》，該調查指稱，日本連續第五年成為亞太地區跨境房地產投資目的地首選。在經濟不明朗下，超過40%的受訪者表示今年將處置資產，以鎖定回報和償還債務，這是該年度調查開展以來的最高水平。亞洲的淨購買意向基本保持不變；澳洲、新加坡和香港市場的出售意向最高。



港融資成本22年來最高



本港樓市已長時間低迷。由於融資成本達到22年之高，投資興趣順勢降至15年低點，投資者認為工業和寫字樓資產的收益回報仍存在不確定性。



甄浚岷又預期，澳洲、香港及內地的辦公室將進一步重新定價。此外，儘管去年零售業將趨於穩定，但超過一半的投資者預期以更優惠價格購買購物中心及核心區商舖。



另外，調查稱，由於投資者傾向已發展、透明及流動性強的市場，新加坡及澳洲分別在具有吸引力投資目的地中排名為第二及第三位；印度則為亞太地區新興市場的首選。