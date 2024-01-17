國台辦發言人解讀宋濤新年寄語要點

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華回答記者提問時表示，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤1月2日發表新年寄語，代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。宋濤主任在寄語中用了“五個堅持”闡釋2024年對台工作，表明我們將繼續反對“台獨”和外部勢力干涉，促進兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展，增進同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程的態度主張和政策取向。



記者提問：中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語。請發言人解讀這篇寄語的要點。



陳斌華：宋濤主任1月2日發表新年寄語，代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。宋濤主任在寄語中重申中央對台大政方針，總結回顧2023年對台工作，呼籲兩岸同胞團結一心、攜手奮鬥，共襄祖國統一偉業，共創民族復興美好未來。



宋濤主任在寄語中用了“五個堅持”闡釋2024年對台工作，表明我們將繼續反對“台獨”和外部勢力干涉，促進兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展，增進同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程的態度主張和政策取向。希望廣大台灣同胞秉持大義、把握大勢，堅定站在歷史正確一邊，與我們一道共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

